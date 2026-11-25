Sanremo. Il Main Event del WSOPC, organizzato dal Casinò di Sanremo in collaborazione con TexApoker, è alle porte. Da domani 26 novembre i players si giocheranno con tutta la professionalità e l’agonismo possibile l’accesso al tavolo finale, al Trofeo e alla Prima Moneta. Sono già 3085 le entries e si attendono nuove iscrizioni per il Main Event. Intanto il primo anello italiano è stato raggiunto al Mystery Bounty da Vincenzo Pinna, che si è visto consegnare anche un pacchetto da 5.000$ per le WSOP Paradise.

Field d’eccezione per sala privata Privatissima e De Santis, che si sono trasformate nella più funzionali delle Poker Room, mentre ha riscosso importanti apprezzamenti la WSOPC App, l’applicazione che ha reso velocissime e semplici le operazioni di iscrizione, pagamento, di riammissione ai tavoli e la determinazione delle postazioni di gioco. Tra un torneo e l’altro sono molti i players interessati al Cash Game con i tavoli Texas Hold’em e di Omaha.

Le gare si susseguono freneticamente. È un festival che si vive intensamente e che dispensa diversificate possibilità di affermazioni. Domani si chiude il torneo Colossus da 300 €. Continua un High Roller da 2.500 € (Ring 7, 25 e 27 novembre) e si apre il Main Event da 1.500 € (Ring 8, dal 26 al 30 novembre). Seguiranno un Deepstack da 1.000 € (Ring 9, 29 e 30 novembre), un Omaha da 400 € (Ring 10, 29 e 30 novembre) e, a chiusura, un Bigstack da 300 € (Ring 11, 30 novembre).