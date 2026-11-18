Il 2026 è atteso a 61,3 milioni, ma le nuove proiezioni scendono a 58,4 milioni nel 2027 e a 55,5 nel 2028. Palazzo Bellevue prevede minori entrate fino a 1,26 milioni l’anno e rimodula i dividendi

Sanremo. Il Casinò di Sanremo alza le previsioni per l’anno in corso e taglia quelle per i due successivi. La svolta è nelle carte dell’ultima variazione di bilancio, illustrate ieri dall’assessore Lucia Artusi in seconda commissione consiliare a Palazzo Bellevue. La casa da gioco stima di chiudere il 2026 con 61,3 milioni di euro di incassi lordi, contro i 60 milioni messi in conto in precedenza. Per il 2028 la previsione scende invece da 62,5 a 55,5 milioni. A motivare la revisione, secondo la relazione, è il possibile effetto dei nuovi adempimenti europei contro il riciclaggio, applicabili dal 10 luglio 2027.

L’aggiornamento, trasmesso dalla Casinò Spa al Comune il 21 ottobre, riduce già la stima per il 2027 da 61 a 58,4 milioni, con una correzione di 2,6 milioni. Il tema era stato affrontato anche al tavolo tra il sindaco Alessandro Mager e il consiglio di amministrazione guidato da Giuseppe Di Meco, nel confronto sul piano d’impresa e sulle procedure da adeguare. Le nuove stime arrivano mentre gli incassi crescono: dopo i 58,7 milioni del 2025, nei primi dieci mesi del 2026 la casa da gioco ha raggiunto quota 50,56 milioni, il 3,9 per cento in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Il regolamento Ue 2024/1624 stabilisce che, quando una puntata, la riscossione di una vincita o più operazioni collegate raggiungono i 2.000 euro, scattano gli obblighi di adeguata verifica del cliente. La cifra è quindi una soglia per i controlli. Il limite generale italiano all’uso del contante è fissato a 5.000 euro.

Il passaggio più delicato per il Casinò è riuscire a ricondurre allo stesso cliente le operazioni collegate, così da capire quando, sommate, raggiungono la soglia. Il regolamento contempla la verifica dell’identità all’ingresso, a condizione che i sistemi permettano poi di attribuire al cliente le operazioni effettuate all’interno. La casa da gioco prevede già una tessera nominativa d’ingresso, rilasciata dietro presentazione di un documento. Il lavoro riguarda dunque il collegamento fra accessi e operazioni di gioco, anche in sala slot.

La revisione arriva mentre Palazzo Bellevue conta di aumentare dal 25 al 26 per cento la quota degli introiti dei giochi riconosciuta al Comune. Nel 2025 quella voce aveva portato all’ente, socio unico della Casinò Spa, 13 milioni e 123 mila euro. Se gli incassi scendono, si riduce la base su cui si calcola la quota. La relazione traduce già il nuovo scenario in cifre per il bilancio comunale: 259 mila euro in più nel 2026 rispetto alle previsioni precedenti, poi circa 445 mila euro in meno nel 2027 e circa 1,26 milioni in meno dal 2028.

Per compensare le minori entrate, il Comune conta sui dividendi. Le maggiori entrate e le minori spese registrate nel 2026 consentono, secondo la relazione, di ridurre di 2 milioni lo stanziamento dei dividendi per l’anno in corso e spostare le risorse sugli esercizi successivi. Sul triennio il totale previsto sale così a 7,12 milioni, di cui 5,72 già deliberati e ancora da incassare e 1,4 milioni da deliberare.

Per la Casinò Spa il punto di partenza è un bilancio 2025 chiuso con 7,8 milioni di utile e un capitale sociale salito da 12 a 15 milioni mediante l’impiego delle riserve. La relazione di Artusi indica che la situazione patrimoniale consente la distribuzione prevista. Per Palazzo Bellevue il correttivo è già nella variazione di bilancio. Se le stime saranno confermate, dal 2028 il Comune dovrà fare i conti con circa 1,26 milioni di entrate ordinarie in meno l’anno rispetto a quanto aveva programmato. Un prezzo alto da pagare per rispettare le nuove norme europee sull’antiriciclaggio applicabili ai Casinò con una sede fisica sul territorio di ogni stato membro dell’Unione.