Casinò di Sanremo, incassi per 50,56 milioni da inizio anno: ottobre chiude a quota 4,6 milioni

Sanremo. Il Casinò chiude ottobre con un incasso di 4,6 milioni di euro, portando il risultato complessivo dal 1° gennaio 2026 a 50,56 milioni, in crescita del 3,9% rispetto allo stesso periodo del 2025. Aumenta anche il montepremi delle vincite erogate ai visitatori: le slot hanno distribuito jackpot superiori a 5.000 euro per un totale di 1.090.997 euro.

Il mese ha registrato 15.800 ingressi, che portano il computo annuale a 209.487 presenze. Nelle sale da gioco sono stati assegnati premi di diversa entità, con il montepremi complessivo delle vincite superiori a 5.000 euro che, dall’inizio dell’anno, ha raggiunto quota 13.807.860 euro. Una giocatrice si è aggiudicata il premio più alto di ottobre, pari a 30.994 euro, alla slot Super Red Hot, che funziona con puntate da 0,02 euro. Dopo una serie di partite su altre macchine, ha cambiato postazione e ottenuto la combinazione vincente.

Al tavolo dell’Hold’em Poker è stato invece centrato il jackpot da 80.000 euro. A conquistarlo un turista proveniente dalla provincia di Milano che, dopo diverse mani, ha realizzato una scala reale di fiori. Non era la prima volta che otteneva una vincita, ma ha comunque festeggiato con un calice di bollicine insieme agli altri giocatori. Venerdì 23 e sabato 24 ottobre si è disputato il torneo di Fair Roulette, con un montepremi garantito di 15.000 euro. La competizione ha registrato il tutto esaurito e ha visto trionfare un partecipante italiano, che si è aggiudicato 6.000 euro.

Buona affluenza anche ai tornei settimanali di TPS, Texapoker Series, che si sono alternati durante il mese. Cresce intanto l’attesa per i WSOP, World Series Poker, in programma dal 20 al 30 novembre, con numerose gare di livello internazionale. Non soltanto gioco. La sala Privata ha ospitato, a 96 anni dalla prima edizione, il Festival scacchistico internazionale «Città di Sanremo», al quale hanno partecipato 80 appassionati provenienti da tutta Europa. Il Roof Garden ha inaugurato la stagione autunnale il 3 ottobre con Rudy Smaila, protagonista di una serata dedicata alla musica dal vivo e all’intrattenimento. Il 10 ottobre è stata celebrata la tradizione dell’alta moda della casa da gioco con «Sanremo in passerella», appuntamento di gala tra arte, spettacolo e creazioni sartoriali, accompagnato dall’intervento musicale del soprano Emanuela Carotenuto.

La sfilata di abiti femminili e maschili, affiancata dalla presentazione di gioielli, ha avuto la regia e la coreografia di Stefania Coralluzzo, Premio Moda et Alta Moda Roma. A condurre Elena Parmegiani, giornalista di moda e costume, mentre Claudia Chiari, direttrice editoriale di Celebre Magazine, ha ricoperto il ruolo di madrina. Il programma del Roof Garden si è concluso il 31 ottobre con lo show Dinner Las Vegas, caratterizzato dalle coreografie del corpo di ballo. Anche il 73° Rallye di Sanremo 2026 è stato celebrato con una serata a tema dedicata allo staff organizzativo.

Numerosi gli appuntamenti culturali ospitati al Teatro dell’Opera. Nell’ambito dei Martedì Letterari sono intervenuti Franco Gabrielli e Carlo Bonini, Romano Lupi e Mario Curletto, Giuseppe Antonelli, Edda Negri Mussolini e Darya Majidi. Le celebrazioni per l’anno francescano hanno offerto l’occasione per ricordare i 30 anni del Banco Alimentare Ligure e proporre la lectio magistralis del critico e storico dell’arte Roberto Filippetti, dedicata alla figura di Francesco attraverso le opere di Giotto.

Il teatro ha accolto anche le Giornate della Consapevolezza, condotte dalla giornalista Rai Cristina del Tutto, la rassegna musicale Sanremo Senior, l’omaggio a Federico Fellini del regista Piero Farina, i concerti dell’Orchestra sinfonica e il premio RPM. Per Ottobre di Pace è stato proiettato il film «Draw not war». Domenica 25 ottobre è andato in scena lo spettacolo «…E Lucia: son qui, m’ammazzi – Le parole contro la violenza», proposto dalla compagnia del Teatro dell’Albero.

«Considerando basilare il divertimento e la migliore accoglienza verso i nostri clienti, siamo soddisfatti del successo del torneo di Fair Roulette che ha riscosso il gradimento dei numerosi partecipanti. Vogliamo per questo potenziare l’offerta delle nostre gare. Sono già state calendarizzate quelle di Burraco dal 13 al 15 novembre e di Black Jack il 18 e 19 dicembre. Visto il gradimento, potremmo inserire nel nostro programma un altro appuntamento con la Fair Roulette», dichiarano il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco, insieme ai consiglieri Sonia Balestra e Mauro Menozzi.