Carta “Dedicata a te”, 4.799 famiglie dell’Imperiese tra i beneficiari

Imperia. Sono 4.799 le famiglie della provincia di Imperia interessate dalla Carta “Dedicata a te”, la misura destinata all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. A comunicarlo è il senatore di Fratelli d’Italia Gianni Berrino, che rende noto il riparto previsto per la Liguria.

Nel complesso, secondo i dati diffusi dal parlamentare, saranno 18.524 le famiglie liguri beneficiarie. La distribuzione prevede 8.423 carte nella Città metropolitana di Genova, 4.799 nell’Imperiese, 3.097 in provincia di Savona e 2.205 nello Spezzino.

Il contributo previsto è di 1.000 euro per famiglia nel biennio, con un primo accredito da 500 euro a partire dal 4 novembre e una seconda tranche programmata da aprile 2027.

«Con il via agli accrediti della Carta “Dedicata a te”, 18.524 famiglie liguri potranno contare su un aiuto per acquistare i beni alimentari di prima necessità», dichiara Berrino. Il senatore attribuisce la continuità della misura all’iniziativa del Governo e del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, sottolineando come l’intervento sia stato confermato anche per il biennio 2026-2027. «Nella sola provincia di Imperia parliamo di quasi cinquemila famiglie – aggiunge Berrino –. Il valore di questa misura si vede nella vita quotidiana, quando si fa la spesa e si deve far quadrare il bilancio di casa».

«Ringrazio il ministro Lollobrigida – conclude – per aver dato continuità a un intervento che aiuta chi ha più difficoltà a sostenere il costo dei beni essenziali».