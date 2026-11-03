Carta Dedicata a te 2026, da domani via al ritiro negli uffici postali

Sanremo. Scatta a partire da domani, 4 novembre, la possibilità di ritirare la Carta Dedicata a te 2026 presso gli uffici postali per tutti i nuovi beneficiari della misura sostenuta dal Comune di Sanremo. Il contributo economico rivolto alle famiglie viene erogato in due annualità attraverso carte elettroniche ricaricabili messe a disposizione da Poste Italiane.

Per effettuare il ritiro allo sportello è necessario presentare il codice di riferimento della carta, un documento d’identità in corso di validità e il codice fiscale o la tessera sanitaria. Per chi è già stato beneficiario nelle annualità precedenti e risulta confermato nei nuovi elenchi, non occorre invece recarsi alla posta: la somma verrà accreditata direttamente sulla carta già in proprio possesso.

È importante fornire ai beneficiari indicazioni chiare sulle modalità di ritiro e di utilizzo della carta, evidenzia il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali Fulvio Fellegara. Ricordiamo a chi è già stato beneficiario che non deve ritirarne una nuova se ancora in possesso della vecchia. La pubblicazione dell’elenco sul sito del Comune consente di verificare la propria posizione attraverso il numero ISEE, nel rispetto della privacy. Invitiamo a prestare attenzione alla scadenza del 16 dicembre, entro la quale è indispensabile effettuare almeno un acquisto per non perdere il beneficio.