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Caricava migranti in centro, bloccato in Francia passeur già noto agli uffici

11 novembre 2026 | 17:42
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di Redazione

Redazione

Caricava migranti in centro, bloccato in Francia passeur già noto agli uffici

In azione gli agenti della Squadra Mista italo-francese

Ventimiglia – Ha caricato alcuni migranti a bordo di un furgone nel centro urbano di Ventimiglia per poi dirigersi oltreconfine. Il viaggio si è concluso in territorio francese, dove il veicolo è stato bloccato dagli agenti della Squadra Mista italo-francese.

I fatti risalgono alla mattina dello scorso 4 novembre. Il mezzo, individuato dagli agenti di frontiera durante le fasi di carico dei passeggeri in città, è stato seguito oltre il confine ed è stato fermato sul suolo francese.

Alla guida si trovava un cittadino straniero residente in Italia, già arrestato alcuni mesi fa dalla stessa Squadra Mista per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. L’uomo è stato tratto in arresto e condotto negli uffici della polizia francese a Nizza per gli adempimenti di rito.