Camporosso, occupano un alloggio popolare per dare un tetto ai figli: coppia assolta dal Tribunale di Imperia

Camporosso. Avevano occupato abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Arte, a Camporosso, perché non sapevano dove andare con i loro due figli minorenni. Per entrambi gli imputati, una coppia, è arrivata l’assoluzione al termine del procedimento celebrato davanti al Tribunale di Imperia, con il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

La vicenda risale al 2023, nel periodo successivo alla pandemia. Alla coppia era scaduto il contratto di locazione dell’abitazione, un appartamento vetusto e troppo piccolo per ospitare l’intera famiglia, in cui viveva a Ventimiglia. L’uomo lavorava nella ristorazione con contratti a chiamata e trovare una nuova sistemazione si era rivelato particolarmente difficile. I tentativi attraverso le agenzie immobiliari non avevano dato risultati: venivano richieste garanzie economiche e fideiussioni che i due non erano in grado di fornire.

Dopo essersi rivolti anche al sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, i due erano venuti a conoscenza dell’esistenza di un alloggio Arte non occupato. A indicarglielo, secondo quanto emerso in aula, era stato il precedente proprietario, che avrebbe suggerito loro di recarsi nell’abitazione, dove le chiavi si trovavano sotto lo zerbino.

I due erano quindi entrati nell’alloggio senza provocare effrazioni o danneggiamenti. La casa, peraltro, si trovava in condizioni di inagibilità, con impianti obsoleti e priva dei sanitari. Una circostanza confermata anche dal vigile che aveva effettuato il sopralluogo, il quale ha riferito in aula di non aver riscontrato segni di scasso.

Una volta entrati, i due si erano rivolti nuovamente al sindaco, chiedendo di poter regolarizzare la propria posizione e arrivando, di fatto, ad autodenunciarsi. Il primo cittadino si era attivato prendendo contatti con Arte, interlocuzione che risulta tuttora in corso. Allo stesso tempo, come previsto dai propri doveri istituzionali, aveva presentato un esposto e una denuncia alla Procura della Repubblica per l’occupazione dell’alloggio.

Nel procedimento, la vicenda familiare e le condizioni in cui era maturata l’occupazione sono state al centro della valutazione del giudice del tribunale di Imperia Daniela Gamba, che ha riconosciuto la particolare tenuità del fatto, considerando l’assenza di alternative abitative, la presenza di due bambini e la finalità familiare e sociale alla base del gesto.