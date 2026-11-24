L’intervento si è rivelato particolarmente complesso a causa della maestosità dell’albero e della fitta vegetazione circostante

Camporosso. I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio in strada degli Olandesi, a Camporosso, dove un grosso pino rischiava di crollare sulla carreggiata.

Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Ventimiglia, con il supporto dell’autoscala arrivata da Sanremo, per procedere al taglio e alla rimozione dell’albero e dei rami pericolanti. Presente anche il sindaco di Camporosso, Davide Gibelli, e la polizia locale.

Il pino, di notevoli dimensioni, stava cedendo e rischiava di finire sulla strada, particolarmente trafficata, mettendo in pericolo automobilisti e passanti. Per consentire ai pompieri di operare in sicurezza è stato quindi necessario interrompere la circolazione per oltre due ore.