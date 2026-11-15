Camporosso, «Ecoisole nelle zone sicure e raggiungibili a piedi, porta a porta nelle zone con abitazioni sparse»

Camporosso. Il Capo Gruppo Maurizio Morabito “Sì Amo Camporosso” interviene sulle criticità emerse con il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti e con il passaggio, in diverse zone del territorio comunale, dal porta a porta alle ecoisole.

«Dopo questi primi giorni stanno emergendo disagi che avevamo chiesto venissero valutati attentamente prima dell’avvio della sperimentazione. Non siamo contrari alle ecoisole in assoluto: possono rappresentare una soluzione utile nelle zone densamente abitate, dove molte famiglie possono raggiungerle comodamente a piedi e soprattutto in condizioni di sicurezza. Diversa è la situazione delle zone con abitazioni sparse, villette e case unifamiliari o bifamiliari, dove per conferire i rifiuti molti cittadini sono ormai costretti a percorrere centinaia di metri o addirittura a utilizzare l’automobile».

Tra le aree nelle quali vengono segnalate le maggiori problematiche figurano Corso Repubblica, Corso Italia, Strada Ciaixe, Strada degli Olandesi, Via Turistica, Via Primo Maggio, Via Venticinque Aprile ,Via Braie e Frazione Trinità oltre ad altre strade del territorio comunale.

Particolare attenzione viene posta alla sicurezza stradale. «In Corso Repubblica alcuni cittadini, per raggiungere le ecoisole, devono percorrere a piedi tratti di strada provinciale privi di marciapiede. In Corso Italia, dove devono conferire anche residenti provenienti da Strada Ciaixe e dalle zone limitrofe, chi arriva in automobile può trovare difficoltà a parcheggiare e, in alcuni casi, rischiare di doversi fermare in carreggiata. Non si può organizzare un servizio che, per il semplice conferimento di un sacchetto, esponga i cittadini a situazioni di potenziale pericolo».

A questo si aggiunge il problema dei malfunzionamenti delle ecoisole. Il gruppo chiede chiarimenti sul sistema di alimentazione fotovoltaica, sulle batterie e sulla loro effettiva autonomia, soprattutto dopo più giornate consecutive di pioggia o di scarsa esposizione solare.

«Quando un cittadino raggiunge l’ecoisola a piedi e la trova fuori servizio, può almeno tornare a casa e riportare indietro il sacchetto. Ben diversa è la situazione di chi è costretto a utilizzare l’automobile, magari prima di recarsi al lavoro o di svolgere delle commissioni. Se l’ecoisola non funziona, quella persona rischia di dover tenere per ore in macchina i sacchetti dell’umido o del secco residuo, con evidenti problemi di cattivi odori e disagio. È un aspetto molto concreto che non può essere sottovalutato».

Vengono inoltre segnalate criticità riguardanti la qualità dei sacchetti forniti, in particolare quelli destinati all’umido e alla carta, giudicati troppo fragili e soggetti a frequenti rotture.

Un altro punto riguarda anziani, persone con difficoltà motorie, cittadini che utilizzano una carrozzina e famiglie prive di automobile.

«Non si può pensare che tutti siano nelle condizioni di percorrere centinaia di metri con i sacchetti o di prendere una macchina per conferire i rifiuti. Abbiamo ricevuto segnalazioni da persone con problemi di mobilità che incontrano reali difficoltà nel raggiungere le ecoisole. Un servizio pubblico deve essere organizzato tenendo conto anche delle persone più fragili e delle caratteristiche reali del territorio».

Il gruppo interviene inoltre sulla questione delle strade private. «Ci viene detto che il porta a porta non potrebbe essere mantenuto perché la ditta non potrebbe accedere alle strade private. Chiediamo allora che venga spiegato con precisione quale sia l’impedimento normativo, contrattuale o legato alla sicurezza, considerato che fino ad oggi il servizio porta a porta è stato effettuato anche in molte di queste strade. Dove necessario possono essere valutate autorizzazioni da parte dei proprietari e condizioni di accesso in sicurezza, ma il fatto che una strada sia privata non può essere indicato genericamente come un impedimento automatico».

Critiche anche sull’organizzazione della distribuzione dei kit. Secondo il gruppo, le giornate previste per la consegna iniziale sono state insufficienti e la comunicazione non avrebbe raggiunto adeguatamente tutte le famiglie.

«Non tutti utilizzano Facebook e non tutti hanno visto le comunicazioni. Sarebbe stato opportuno prevedere un’informazione più capillare e una distribuzione maggiormente organizzata. Molte persone che non hanno ritirato il kit nei giorni stabiliti si sono poi dovute recare al Green Point, dove si sono create lunghe attese».

Proprio sul Green Point, “Sì Amo Camporosso” ricorda di avere già chiesto nei mesi scorsi una copertura per proteggere le persone dal sole e dalla pioggia e l’installazione di panchine per chi, soprattutto anziano o con problemi di mobilità, è costretto ad attendere.

«Il Green Point viene utilizzato anche da cittadini di altri Comuni. Per questo riteniamo che le amministrazioni interessate debbano affrontare insieme il problema e individuare una soluzione adeguata per le persone costrette ad attendere all’esterno».

Alla luce delle problematiche riscontrate, il gruppo consiliare “Sì Amo Camporosso” ritiene necessario modificare l’attuale sperimentazione, correggendone le criticità e adattandola maggiormente alle caratteristiche del territorio e alle esigenze dei cittadini.

«Il nostro intento è collaborativo. Non chiediamo di respingere a priori il nuovo sistema, ma di intervenire rapidamente laddove sono emersi problemi di sicurezza, accessibilità, distanza dalle abitazioni, difficoltà per anziani e persone con ridotta mobilità e necessità di utilizzare l’automobile per il conferimento. Riteniamo opportuno mantenere le ecoisole nelle zone densamente abitate, realmente vicine alle abitazioni e raggiungibili a piedi in sicurezza, prevedendo invece il mantenimento o il ripristino del porta a porta nelle zone con abitazioni sparse e in tutte quelle aree dove il nuovo sistema sta creando maggiori disagi».

«Una sperimentazione serve proprio a verificare sul campo ciò che funziona e ciò che deve essere corretto. Per questo chiediamo all’Amministrazione di prendere atto delle segnalazioni ricevute e di apportare le modifiche necessarie, nell’interesse del buon funzionamento del servizio e dei cittadini».

Le problematiche saranno affrontate anche nel prossimo Consiglio comunale, attraverso un’interpellanza già depositata dal gruppo, con richiesta di risposta orale e scritta da parte dell’assessore all’Ambiente Sara Canale.

«La raccolta differenziata deve essere sostenuta e migliorata, ma deve essere organizzata partendo dalla realtà del territorio. Chiediamo un servizio efficiente, accessibile e sicuro per tutte le famiglie, capace di coniugare gli obiettivi ambientali con le esigenze concrete dei cittadini».