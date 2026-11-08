Camporosso, «Dentro il Silenzio»: un incontro per riconoscere la violenza psicologica

Camporosso. Riconoscere i segnali della violenza psicologica, anche quando si nascondono dietro parole e comportamenti apparentemente innocui. È questo l’obiettivo di «Dentro il Silenzio», l’incontro organizzato da ACEB – Associazione Culturale Eventi Benefici, in programma sabato 21 novembre alle 16.30 al Centro Polivalente Giovanni Falcone, nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Non sempre gli abusi lasciano segni visibili. A volte iniziano con frasi come «Dove sei?», «Lo faccio perché tengo a te» oppure «Sei troppo sensibile». Espressioni comuni che, all’interno di una relazione caratterizzata da controllo, manipolazione e svalutazione, possono diventare strumenti di condizionamento e limitazione della libertà personale.

L’appuntamento propone un percorso di sensibilizzazione attraverso letture, riflessioni, testimonianze e il coinvolgimento diretto del pubblico. L’obiettivo è fornire strumenti utili a individuare i primi campanelli d’allarme e promuovere rapporti basati sul rispetto e sulla reciprocità.

A guidare il confronto saranno tre professioniste: Monica Borgogno, psicologa e psicoterapeuta, Cristina Di Maio, psicologa, e Ambra Dal Cero, assistente sociale.

«Con questa iniziativa – sottolinea il presidente di ACEB, Stefano Urso – vogliamo accendere un faro su una forma di violenza che spesso non lascia lividi visibili, ma può ferire profondamente la dignità, l’autostima e la libertà di una persona. Riteniamo importante creare occasioni di incontro e sensibilizzazione che aiutino a riconoscere questi segnali, a parlarne senza paura e a comprendere che il rispetto deve essere alla base di ogni relazione. La violenza non riguarda soltanto chi la subisce: riconoscerla e contrastarla è una responsabilità collettiva».