Campionato serie D regionale femminile, Risto-Pesce innamorato Riviera Volley si impone contro il Volley Finale
5 novembre 2026 | 08:02
Con un punteggio secco 3 set a 0
Sanremo. Nella giornata di campionato giocata infrasettimanale il Risto-Pesce innamorato Sanremo si impone nettamente contro il Volley Finale Ligure con un secco 3 set a 0.
Le ragazze guidate da Willan Taborda giocano punto a punto il primo set, imponendosi nel finale di gara per 25 a 22. Negli altri due set c’è stato un vero dominio vincendo per 25 a 13 ,25 a 16.
Le ragazze del Riviera Volley salgono al quarto posto in classifica, ma con una gara in meno. Prossimo appuntamento, domenica a Diano Marina alle 20.30 contro il Volley Diano.