Campionato regionale ligure di Enduro 2026, Lombardi: «Outdoor capace di portare visitatori nell’entroterra»

La manifestazione ha richiamato circa centocinquanta partecipanti, con presenze anche dal basso Piemonte e dalla Francia

Cipressa. L’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi ha partecipato questa mattina a Cipressa alla partenza della quinta e ultima prova del Campionato regionale ligure di Enduro 2026, organizzata dal Moto Club Sanremo.

La manifestazione ha richiamato circa centocinquanta partecipanti, con presenze anche dal basso Piemonte e dalla Francia, e una fascia d’età che va indicativamente dai 20 ai 60 anni. Piloti e accompagnatori soggiornano sul territorio mediamente per due o tre giorni, con una ricaduta che interessa le attività ricettive e commerciali del comprensorio.

La gara si sviluppa nell’entroterra tra Cipressa, Pietrabruna e Boscomare, all’interno di una rete di circa duecentocinquanta chilometri di percorsi autorizzati. Il tracciato prevede quattro giri da ventotto chilometri, per circa centododici chilometri complessivi percorsi da ciascun pilota, due prove speciali e un controllo orario, con una durata complessiva di circa cinque ore.

«Centocinquanta partecipanti, alcuni provenienti anche da fuori regione e dalla Francia, con una permanenza di più giorni sul territorio, dimostrano come appuntamenti di questo tipo possano avere una concreta ricaduta turistica – dichiara Lombardi – Il nostro entroterra e i nostri borghi offrono condizioni ideali per le attività outdoor e permettono di vivere un territorio che, nell’arco di pochi chilometri, unisce costa, aree interne e percorsi immersi nel paesaggio.»

La manifestazione rientra nelle attività di promozione territoriale accompagnate da Agenzia inLiguria attraverso la presenza del brand “La mia Liguria.”

«Valorizzare questa complementarità significa ampliare le motivazioni di viaggio e portare visitatori sul territorio anche al di fuori dei mesi tradizionalmente legati alla vacanza balneare – prosegue Lombardi – La disponibilità di una rete così estesa di percorsi autorizzati rappresenta, inoltre, un patrimonio importante per sviluppare un’offerta outdoor sempre più strutturata.»