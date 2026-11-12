Campagna vaccinale in Area 1, nuovi Open Day
A Imperia, Ventimiglia e Sanremo
Sanremo. Prosegue la campagna di vaccinazione antinfluenzale e anti Covid-19 nel territorio dell’Area Sociosanitaria Locale 1 con l’organizzazione di tre nuovi Open Day ad accesso libero.
Gli appuntamenti sono in programma a Imperia venerdì 20 novembre presso la Casa della Comunità al piano terra del Palasalute in via Acquarone 9, a Ventimiglia mercoledì 25 novembre al piano terra di Villa Olga in corso Genova 88, e a Sanremo venerdì 27 novembre al terzo piano del Palasalute di via San Francesco 96. In ciascuna sede le somministrazioni si svolgeranno dalle 12.30 alle 18, senza necessità di prenotazione.
La vaccinazione antinfluenzale è gratuita e aperta a tutta la popolazione, mentre quella contro il Covid-19 è riservata alle categorie a rischio. All’8 novembre risultano già 14.210 vaccinazioni antinfluenzali registrate in Area 1, di cui 10.287 eseguite dai medici di medicina generale, 2.094 dai pediatri di libera scelta e 1.829 dalle strutture territoriali. I primi tre Open Day hanno registrato un totale di 462 vaccinazioni antinfluenzali, 75 dosi anti Covid-19 e numerosi vaccini antipneumococcici.
Il direttore della SC Igiene Pubblica, dr. Mela, ricorda come la vaccinazione rappresenti uno strumento essenziale di prevenzione e riduzione del rischio di complicanze per le persone più fragili. Il direttore di ATSL Area 1, Marino Anfosso, evidenzia che la risposta positiva dei cittadini ai precedenti appuntamenti ha spinto l’azienda a fissare nuove giornate sul territorio per facilitare l’accesso ai servizi. Oltre agli Open Day, la popolazione può fare riferimento al proprio medico di famiglia, al pediatra di libera scelta, alle farmacie aderenti e agli ambulatori vaccinali dell’ASL.