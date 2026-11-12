Campagna vaccinale in Area 1, nuovi Open Day

Gli appuntamenti sono in programma a Imperia venerdì 20 novembre presso la Casa della Comunità al piano terra del Palasalute in via Acquarone 9, a Ventimiglia mercoledì 25 novembre al piano terra di Villa Olga in corso Genova 88, e a Sanremo venerdì 27 novembre al terzo piano del Palasalute di via San Francesco 96. In ciascuna sede le somministrazioni si svolgeranno dalle 12.30 alle 18, senza necessità di prenotazione.

La vaccinazione antinfluenzale è gratuita e aperta a tutta la popolazione, mentre quella contro il Covid-19 è riservata alle categorie a rischio. All’8 novembre risultano già 14.210 vaccinazioni antinfluenzali registrate in Area 1, di cui 10.287 eseguite dai medici di medicina generale, 2.094 dai pediatri di libera scelta e 1.829 dalle strutture territoriali. I primi tre Open Day hanno registrato un totale di 462 vaccinazioni antinfluenzali, 75 dosi anti Covid-19 e numerosi vaccini antipneumococcici.