Campagna Amica Bordighera, record di voti per la sfida delle zucche di Halloween

Sommando le votazioni in presenza e quelle social, il titolo di vincitrice è stato conquistato dalla zucca numero 6 della scuola dell’infanzia di via Chiappori di Ventimiglia

Bordighera. È stata una sfida all’ultima zucca quella organizzata da Campagna Amica al Mercato Coperto di piazza Garibaldi a Bordighera in occasione di Halloween. L’iniziativa, che ha coinvolto i bambini delle scuole dell’infanzia e primaria di Bordighera, Ventimiglia e Camporosso, ha raccolto complessivamente 813 voti, tra le preferenze espresse direttamente al mercato e quelle arrivate attraverso i social.

Due le classifiche stilate. Nella votazione in presenza, che ha coinvolto i visitatori del mercato nelle giornate del 29 e 31 ottobre, a conquistare il primo posto è stata la zucca numero 2, realizzata dalla scuola dell’infanzia di via Roma di Ventimiglia, con 49 voti. Secondo posto per la zucca numero 5, della scuola dell’infanzia di via Chiappori di Ventimiglia, con 45 voti, seguita dalla numero 3, della scuola dell’infanzia G. Rodari di Bordighera, con 42 preferenze.

Nella classifica social, invece, a conquistare il maggior numero di consensi è stata la zucca numero 6, sempre della scuola dell’infanzia di via Chiappori di Ventimiglia, con ben 188 voti. Secondo posto per la numero 1, realizzata dalla scuola dell’infanzia e primaria di Camporosso Capo, con 125 voti, e terzo per la numero 5, della scuola dell’infanzia di via Chiappori, con 124 preferenze.

Sommando le due votazioni, il titolo di zucca più votata va dunque alla numero 6 della scuola dell’infanzia di via Chiappori di Ventimiglia, che raggiunge quota 227 voti complessivi. Secondo posto per la numero 5, con 169 voti, mentre al terzo posto, a pari merito con 149 preferenze, si classificano le zucche numero 1 e numero 2.

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione registrata, sia da parte dei cittadini che hanno votato direttamente al mercato, sia da parte di chi ha voluto sostenere i bambini attraverso i social. Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante creare occasioni di incontro tra il mondo agricolo, le famiglie e le scuole, avvicinando anche i più piccoli alla stagionalità, ai prodotti della terra e ai valori dell’agricoltura», commenta Gianluca Boeri, presidente di Coldiretti Imperia.

«Il risultato più bello, al di là della classifica, è aver coinvolto tante classi e aver visto i bambini mettere in campo fantasia, entusiasmo e creatività. Ringraziamo tutte le scuole, gli insegnanti e le famiglie che hanno partecipato, oltre ai cittadini che hanno contribuito con il proprio voto. Il mercato di Campagna Amica vuole essere anche questo: uno spazio di comunità, dove l’agricoltura diventa occasione di condivisione e relazione», aggiunge Riccardo Piras, direttore di Coldiretti Imperia.

Un ringraziamento particolare va a tutte le scuole partecipanti: la scuola dell’infanzia di via Roma e la scuola dell’infanzia di via Chiappori, entrambe dell’Istituto Comprensivo Biancheri di Ventimiglia; la scuola dell’infanzia G. Rodari e la scuola dell’infanzia Villa Felomena di Bordighera; la scuola dell’infanzia e primaria di Camporosso Capo.