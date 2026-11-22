Il tabellino|
Calcio, l’Imperia domina e batte il Bra 4-2
Tutti i nerazzurri sfoderano una prova più che buona
Imperia. L’Imperia cala il poker contro un Bra che si sgonfia man mano che passano i minuti, nonostante la rete del 2-1 che aveva accorciato le distanze ma solo nel punteggio. Sugli scudi Samb, autore di una doppietta, ma tutti i nerazzurri sfoderano una prova più che buona e possono guardare alla trasferta di Vinovo con più serenità.
Imperia-Bra 4-2 (24′ Guida, 32′ e 67′ Samb, 74′ Fofana, 57′ Colombi, 88′ Massaro).
Imperia: Sourzac, Rizzotti (75′ Cekrezi) Guida, Nunes (75′ Lopy), Carella (61′ Musaba), Puentes, Margiotta, Bresciani, Fofana (85′ Waki), Samb (80′ Goulart), Cecere. A disp. Colella, Del Pino, Yameogo, Infante. All. Di Latte.
Bra: Tosi, Nesci (52′ Massaro), Melani (71′ Renda), Firman, Avellino, Zanon, Macrì (74′ Serra), Toma, Colombi, Foglio, Gozzi (52′ Persiano). A disp. Rossetti, De Angelis, Felici, Pomoni, Bertini. All. Renzi.
Arbitro: Marinoni di Lodi.
La cronaca del match
9′ Fofana innesca Cecere che di prima intenzione batte a rete dal limite dell’area ma calcia debole.
15′ azione insistita dei nerazzurri con Rizzotti che dai 20 metri prova la conclusione, potente e alta di poco.
20′ parapiglia davanti alla panchina dell’Imperia dopo un fallo subito da Colombi che si è rialzato poco dopo. L’arbitro tira fuori due cartellini gialli agli indirizzi di Samb e Macrì.
24′ Imperia in vantaggio: punizione battuta da Margiotta, Fofana di testa impegna Tosi che con l’aiuto del palo la mantiene in campo ma la palla danza sulla linea dove arriva Guida, indisturbato, che la spinge in rete.
32′ raddoppia l’Imperia: entrano in area dal lato destro Fofana e Margiotta, l’assist di quest’ultimo sembra destinato alla facile presa dei difensori che però lisciano, la palla arriva a Samb che indisturbato sul secondo palo con un piattone comodo comodo batte Tosi.
35′ Carella dal limite dell’area tenta il tris ma il suo destro è alto di poco.
39′ allontanato per proteste dalla panchina del Bra il preparatore dei portieri.
Finisce dopo un minuto di recupero il primo tempo.
Il Bra comincia la ripresa in attacco: due corner consecutivi, alla fine il tiro di Melani è facile per Sourzac.
53′ ammoniti Fofana e Firman.
55′ Nunes ruba un pallone a centrocampo e fa partire un contropiede, servendo Samb al limite dell’area che si fa ipnotizzare da Tosi.
57′ il Bra riapre la partita: assist di Massaro per Colombi che di sinistro batte Sourzac.
66′ Macrì al tiro, ma anche qui è facile per Sourzac.
67′ ammonito Toma.
68′ tris Imperia: azione iniziata da Margiotta, Musaba dal fondo la tiene in campo, Fofana la fa girare e la palla arriva fino a Samb che con un altro piattone chirurgico prende in controtempo portiere e difensori del Bra. Doppietta per l’attaccante alla prima da titolare quest’anno.
70′ ammonito Rizzotti.
74′ l’Imperia sul velluto cala il poker: avanza Musaba fino a entrare in area dove viene fermato, la palla in qualche modo arriva a Fofana che si gira e con un rasoterra preciso insacca all’angolino.
Gli ultimi minuti per i nerazzurri sono di accademia e gestione del match.
87′ Bra al tiro con Serra, potente ma fuori misura.
88′ Massaro con un destro potente batte Sourzac: il Bra si porta sul 4-2.
Finisce il match dopo 4 minuti di recupero.