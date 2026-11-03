Calcio a 5 serie C, prima vittoria stagionale per l’Airole contro la Fondura

Prima vittoria stagionale per l’Airole FC nella seconda giornata del girone A del campionato di serie C di calcio a 5 della Liguria. Di fronte al pubblico amico del PalaRoja infatti i biancoverdi hanno superato per 6-0 la Fondura, team imperiese che aveva eliminato proprio l’Airole dal girone di Coppa Italia.

Pronto riscatto quindi per i ragazzi dei coach Fiorenzo Favaloro e Francesco Luppino che hanno approfittato di un team ospite giunto a Roverino in formazione ampiamente rimaneggiata. Le reti locali portano la firma di Filippo Caramello Canzone, tornato a segno con un poker sontuoso, oltre ai giovani Salaheddine El Yamani e Daniel Cilio classe 2009 calorosamente festeggiato dai compagni per la sua prima marcatura in carriera.

Un mix fra esperienza e giovani calciatori che è proprio l’obiettivo del Presidente Stefano Ricci apparso molto soddisfatto a fine gara: “Complimenti ai tecnici ed ai giocatori, siamo davvero felici per i ragazzi che hanno segnato. Ci auguriamo che questa prima vittoria possa darci slancio in vista delle prossime due gare in trasferta.” L’Airole, secondo in classifica con 4 punti, alle spalle di un MACS San Lorenzo al Mare a punteggio pieno ed ancora favorito per un campionato di vertice, sarà impegnato sabato in casa del Bergeggi e poi nel turno successivo sul campo dell’Oneglia.