Calcio a 5 serie C, Bergeggi isola del tesoro per l’Airole FC che torna a casa con tre punti
Seconda vittoria consecutiva per l’Airole FC nel girone A della Serie C di calcio a 5 della Liguria. I biancoverdi hanno infatti superato il Bergeggi per 4-3 al termine di una gara ricca di emozioni nella pittoresca trasferta, valida per la terza giornata di campionato, proprio di fronte alla celebre isola .
Partita insidiosa per le viverne contro il team locale, ultimo in classifica ma battagliero, che ha ceduto solo nel finale dopo aver rimontato da 1-3 a 3-3. Per il team della Val Roja a segno Luca Maccario con una doppietta, Joel Valenti e Filippo Caramello Canzone che hanno portato così a casa tre punti davvero preziosi per una classifica che vede ora i ragazzi dei tecnici Fiorenzo Favaloro e Francesco Luppino al secondo posto in solitaria con 7 punti dietro al MACS capolista a punteggio pieno.
Un big match quindi quello programmato al PalaRoja per lunedì 23 novembre contro la corazzata di San Lorenzo al Mare che sarà però preceduto da un’ulteriore trasferta per i biancoverdi impegnati questo lunedì sera alla palestra San Camillo di Imperia contro l’Oneglia terza a 6 punti in coabitazione con l’Argentina Arma.