Calcio a 5 serie C, Bergeggi isola del tesoro per l’Airole FC che torna a casa con tre punti

Partita insidiosa per le viverne contro il team locale, ultimo in classifica ma battagliero, che ha ceduto solo nel finale dopo aver rimontato da 1-3 a 3-3. Per il team della Val Roja a segno Luca Maccario con una doppietta, Joel Valenti e Filippo Caramello Canzone che hanno portato così a casa tre punti davvero preziosi per una classifica che vede ora i ragazzi dei tecnici Fiorenzo Favaloro e Francesco Luppino al secondo posto in solitaria con 7 punti dietro al MACS capolista a punteggio pieno.