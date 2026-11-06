Bussana Vecchia, Sanremo chiama in causa il governo: «Roma finanzi la ricostruzione»

Sanremo. Il futuro di Bussana Vecchia passa da Roma. È questa la consapevolezza maturata a Palazzo Bellevue dopo l’ennesimo confronto sul destino del borgo degli artisti, tornato d’attualità alla luce delle recenti pronunce della giustizia amministrativa e civile. Ieri l’assessore al Patrimonio e ai Centri storici Enza Dedali insieme al vicesindaco Fulvio Fellegara, hanno incontrato su delega del primo cittadino Mager gli avvocati che assistono i cosiddetti resilient, gli abitanti dell’antica frazione distrutta dal terremoto del 1887 e riportato in vita, a partire dagli anni Sessanta, da una comunità internazionale di artisti. Un confronto che segna la ripresa del dialogo tra il Comune e i residenti dopo una lunga fase di sostanziale immobilismo, ma dal quale emerge soprattutto un dato: senza un intervento economico straordinario dello Stato, la regolarizzazione e la messa in sicurezza del borgo rischiano di rimanere ancora una volta soltanto sulla carta.

«Abbiamo incontrato gli avvocati dei residenti e ascoltato le loro legittime aspettative alla luce delle ultime sentenze – spiega l’assessore Dedali -. Ora riferirò al sindaco Alessandro Mager e cercheremo di capire dove trovare le risorse per avviare quantomeno una progettualità importante per Bussana Vecchia. I residenti, attraverso i loro legali, chiedono di individuare una soluzione». Il passaggio più significativo delle dichiarazioni dell’assessore riguarda però la dimensione del problema, che secondo l’amministrazione comunale non può più essere affrontato esclusivamente a livello locale. «Tutte le parti coinvolte sono consapevoli che il territorio, da solo, con il Comune di Sanremo e l’Agenzia del Demanio, non ce la può fare. Occorre un intervento dello Stato e del governo. Dopo il terremoto di Bussana Vecchia non c’è mai stato un intervento centrale come quello realizzato per esempio all’Aquila. È questa la consapevolezza alla quale siamo arrivati. Una situazione di questa portata non può ricadere soltanto su un piccolo territorio, perché è una questione più grande delle sue possibilità».

Parole che riportano al centro della discussione il tema delle risorse finanziarie, da sempre il principale ostacolo al recupero del villaggio. Il piano di valorizzazione approvato nel novembre del 2017 dall’amministrazione dell’allora sindaco Alberto Biancheri, d’intesa con l’Agenzia del Demanio e il Ministero dei Beni culturali, aveva stimato un investimento complessivo di 43 milioni e 428mila euro, da ripartire tra amministrazioni pubbliche, privati, investitori e proprietà ecclesiastiche. Il progetto, redatto dallo studio degli architetti Maria Carmen Lanteri e Tomaso Lanteri Minet, prevedeva il trasferimento gratuito del compendio demaniale al Comune attraverso il federalismo culturale, con l’obiettivo di procedere al consolidamento degli edifici, alla regolarizzazione delle occupazioni e alla valorizzazione turistica e culturale del paese.

Il documento conteneva anche una prima quantificazione degli interventi necessari per affrontare le criticità più urgenti. La fase iniziale prevedeva opere e attività per complessivi 2 milioni e 370mila euro, tra cui un milione per la messa in sicurezza degli edifici maggiormente pericolanti, con 500mila euro a carico dei privati e altrettanti del Comune. Erano inoltre previsti 250mila euro per la sicurezza del territorio, 200mila per indagini archeologiche, geologiche e strutturali, 150mila per la riapertura dei passaggi ostruiti, 370mila per la demolizione di opere incongrue e 400mila per realizzare un percorso di accesso ai mezzi di emergenza tra via delle Fonti e piazza Bauda. Cifre contenute in una programmazione ormai risalente a nove anni fa, che necessiterebbe di un aggiornamento. Negli anni non sono mancati i tentativi di sbloccare la situazione. Durante l’amministrazione Biancheri si era arrivati anche alla stagione degli ultimatum, con l’Agenzia del Demanio che nel 2016 aveva posto il Comune davanti all’alternativa tra l’avvio del percorso di acquisizione del borgo e la prospettiva di uno sgombero degli immobili occupati. In seguito si era ragionato su formule differenti, compresa la possibilità di affidare in concessione il paese a un’associazione senza scopo di lucro costituita dagli stessi artisti e abitanti, chiamati a partecipare al recupero e alla gestione degli edifici.

Un’ipotesi che non si è mai concretizzata, ma che presenta alcuni punti di contatto con la strada indicata più recentemente dall’Agenzia del Demanio della Liguria. Lo scorso febbraio, infatti, i funzionari dell’Agenzia avevano incontrato l’amministrazione Mager per discutere della revisione del programma di valorizzazione, prospettando la costituzione, da parte degli occupanti, di un Ente del Terzo Settore che possa partecipare a un futuro bando comunale per la gestione del borgo. Una procedura che, secondo il Demanio, dovrebbe essere avviata soltanto dopo l’acquisizione in proprietà dell’intero complesso immobiliare da parte del Comune. Ed è proprio su questo passaggio che Palazzo Bellevue continua a manifestare le maggiori perplessità, non essendo attualmente in grado di sostenere gli impegni finanziari connessi all’operazione. Nel frattempo, a modificare gli equilibri della controversia sono intervenute due importanti pronunce giudiziarie. La prima risale al 17 giugno 2024, quando la Settima sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza numero 5408, ha accolto parzialmente l’appello presentato dagli abitanti contro il programma di valorizzazione del 2017. I giudici hanno annullato la clausola che subordinava la partecipazione degli occupanti ai futuri bandi pubblici al pagamento delle indennità richieste dal Demanio per dieci anni di occupazione senza titolo. Una decisione che ha riconosciuto il ruolo fondamentale svolto dalla comunità degli artisti nella rinascita del paese e affermato la necessità di coinvolgerla nei futuri processi di valorizzazione. La sentenza non ha però messo in discussione la natura pubblica degli immobili né cancellato automaticamente le pretese economiche dello Stato, lasciando aperto il problema della regolarizzazione delle singole posizioni.

L’ultimo capitolo giudiziario è arrivato il 22 ottobre scorso, con la pubblicazione dell’ordinanza numero 27606 della Seconda sezione civile della Corte di Cassazione. La pronuncia riguarda la controversia tra l’Agenzia del Demanio e Stefano Pascucci, uno degli abitanti di Bussana Vecchia, che dal 1973 occupa e ha recuperato un immobile dell’antico paese, nel quale vive tuttora. Nel corso del lungo procedimento, lo Stato aveva chiesto un risarcimento di 89.411,92 euro per l’occupazione senza titolo, mentre una consulenza tecnica aveva stimato in 688.575 euro il valore dei miglioramenti apportati all’edificio. La Corte d’appello di Genova, nel 2023, aveva respinto la pretesa risarcitoria del Ministero dell’Economia, ritenendo non dimostrato un concreto danno economico derivante dall’occupazione. La Cassazione ha ora rigettato il ricorso presentato da Pascucci contro quest’ultima sentenza, lasciando fermo il precedente accertamento della proprietà statale dell’immobile e l’ordine di rilascio pronunciato nel 2004, senza modificare il rigetto della richiesta di risarcimento.

A tutelare i Resilienti nel contenzioso amministrativo concluso davanti al Consiglio di Stato sono stati gli avvocati Gian Luca Menti e Fabio Bajetto. Lo stesso Bajetto ha assistito Pascucci anche nell’ultimo giudizio in Cassazione. Sono proprio le aspettative maturate dagli abitanti dopo queste pronunce ad aver favorito la ripresa del confronto con Palazzo Bellevue. Da parte della comunità di Bussana Vecchia, tuttavia, prevale per il momento la riservatezza. Bocche cucite sui contenuti dell’incontro e sulle prospettive di una trattativa che rimane particolarmente delicata, soprattutto per le possibili conseguenze sulle abitazioni e sulle attività presenti nel borgo. Tra i Resilienti figura anche Vittorio Toesca Caldora di Castellazzo, residente a Bussana Vecchia e da anni portavoce degli abitanti nella battaglia per il riconoscimento del loro ruolo nella ricostruzione del paese. Dal giugno del 2024 Toesca siede anche in consiglio comunale, eletto nella lista Generazione Sanremo, portando così all’interno dell’assemblea cittadina una rappresentanza diretta della comunità interessata dalla vertenza.

Resta da capire quali sviluppi concreti potrà produrre l’incontro di ieri. L’assessore Dedali riferirà al sindaco Mager le richieste avanzate dai legali e la necessità di individuare risorse almeno per avviare una nuova fase progettuale generale e allo stesso tempo puntuale. Ma il problema, prima ancora che giuridico, rimane economico e istituzionale. Il Comune non vuole acquisire un patrimonio che comporterebbe obblighi di manutenzione e messa in sicurezza impossibili da affrontare con le sole risorse municipali, mentre il Demanio continua a considerare il trasferimento all’ente locale il passaggio necessario per dare attuazione alla valorizzazione. Dopo quasi 140 anni dal terremoto e oltre mezzo secolo dalla rinascita del villaggio degli artisti, Bussana Vecchia si ritrova così ancora sospesa. Con una consapevolezza che, questa volta, viene dichiarata apertamente anche da Palazzo Bellevue: per salvare il borgo non basta trovare un accordo tra Comune, Demanio e residenti. Bisogna trovare soprattutto chi sia disposto a metterci il grano. Un esborso tale che solo da Roma potrebbe affrontare.

(In copertina due immagini dello stato del borgo tratte dal piano di valorizzazione. Qui sopra l’assessore Dedali)