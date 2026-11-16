Burraco, grande partecipazione al Torneo Città di Sanremo e al Torneo Regionale “Riviera dei Fiori”

Sanremo. Un altro obbiettivo centrato, coronato dall’ampia partecipazione e dal successo dell’organizzazione e della location per il Torneo nazionale e per quello regionale di Burraco al Casinò di Sanremo. Per tre giorni giocatrici e giocatori provenienti da tutte le regioni d’Italia si sono divertiti fronteggiandosi partita dopo partita per arrivare alle finalissime di sabato e di domenica sera. L’agonismo si respirava insieme al piacere di tanti appassionati di rivedere amici e antagonisti legati dalla stessa voglia di confrontarsi e di svagarsi nelle eleganti sale della Casa da Gioco matuziana.

Per tre giorni Sanremo è diventata la capitale del gioco. Si sono disputati la XI° edizione del Torneo Città di Sanremo, e il 6° Torneo Regionale “Riviera dei Fiori”, curati dall’ASD Bridge Club Sanremo, appartenenti alla Federazione italiana Burraco, Fibur. Hanno confermato la loro presenza 728 giocatori per il torneo nazionale e 288 per quello regionale, complessivamente 1016 iscritti. Hanno ricevuto il benvenuto del presidente e amministratore delegato del Casinò Giuseppe Di Meco, dell’assessore al Turismo Alessandro Sindoni e del presidente dell’Asd Bridge Club Sanremo Massimo Gangale.

«È sempre entusiasmante ospitare le appassionate e gli appassionati di questo antico gioco e vedere il pathos con cui si confrontano e anche la professionalità che dimostrano nelle diverse sfide. I tornei hanno visto la partecipazione di una miriade di persone diversissime ma unite dallo stesso hobby e dall’apprezzamento verso le nostre sale. Siamo particolarmente soddisfatti di essere stati ascritti come prima location nazionale proprio dai giocatori. Ringrazio gli organizzatori per questo prestigioso evento e rinnovo l’arrivederci a tutte le giocatrici e i giocatori per il prossimo torneo nazionale.», afferma il presidente e amministratore delegato Giuseppe Di Meco con la consigliera Sonia Balestra e il consigliere Mauro Menozzi.