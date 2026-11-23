Imperia. L’atleta della Tribe Jiu Jitsu Imperia, allenato da William Aschero, sale due volte sul podio al 4° Trofeo Nord Italia Open. Quattro vittorie, tre per finalizzazione.

Un oro, un bronzo, quattro vittorie e tre finalizzazioni. È il bilancio di Riccardo Garibbo, cintura bianca della Tribe Jiu Jitsu Imperia in gara nella classe d’età Adult (dai 18 anni), al 4° Trofeo Nord Italia Open di brazilian jiu-jitsu, disputato domenica 22 novembre a Novara.

Garibbo ha vinto la categoria No-Gi -91,5 kg e ha conquistato il terzo posto nella gara con il kimono (Gi), categoria -94,3 kg. Un risultato costruito quasi tutto per finalizzazione, cioè costringendo l’avversario alla resa prima del limite di tempo.

Il torneo

Il Trofeo Nord Italia Open, giunto alla quarta edizione, si è svolto al Palazzetto dello Sport “Stefano Dal Lago” di viale Kennedy 34, a Novara. È un torneo internazionale del circuito BJJ Italia, organizzato da Fight Factory, aperto ad atleti italiani e stranieri dai 4 anni in su, sia con il kimono (Gi) sia senza (No-Gi).

Gli iscritti sono stati 1.054. In palio non c’erano solo le medaglie: la gara valeva come prova di selezione per le Nazionali Adult e Kids, Gi e No-Gi, che BJJ Italia porta a proprie spese agli Europei IBJJF. Per le prime tre accademie delle classifiche a squadre era previsto anche un montepremi in denaro. Si è gareggiato con il regolamento internazionale IBJJF, senza l’assegnazione dei vantaggi.

La gara di Garibbo

Il capolavoro arriva nel No-Gi, in una categoria da 11 atleti. Dopo il bye al primo turno, ai quarti Garibbo vince per finalizzazione in 2 minuti e 17 secondi. In semifinale si impone ai punti, con un netto 8-0. In finale chiude l’incontro per finalizzazione dopo appena 1 minuto e 14 secondi e sale sul gradino più alto del podio. Con il kimono, nella categoria -94,3 kg da 8 atleti, l’imperiese parte allo stesso modo: ai quarti vince per finalizzazione a 3 minuti e 12 secondi. In semifinale si arrende soltanto al futuro vincitore della categoria. Per Garibbo è bronzo. Nell’Open Weight No-Gi, il torneo senza limiti di peso, la sua corsa si è purtroppo fermata al primo turno.