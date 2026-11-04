Bordighera, via libera all’accensione anticipata dei riscaldamenti

Bordighera . Via libera all’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale. Il sindaco Marzia Baldassarre ha firmato l’ordinanza sindacale che autorizza, in deroga alle disposizioni ordinarie, l’attivazione degli impianti da oggi, 4 novembre, fino al 14 novembre compreso.

Alla base della decisione ci sono le condizioni meteorologiche delle ultime settimane, caratterizzate da una notevole variabilità e da improvvisi abbassamenti delle temperature. Una situazione che non consente in diversi ambienti domestici di mantenere condizioni di temperatura adeguate al benessere delle persone.

L’amministrazione comunale ha inoltre ricevuto diverse richieste di anticipare l’accensione dei riscaldamenti, in particolare da parte di anziani e persone che vivono in condizioni di salute precarie e che lamentano disagi soprattutto nelle ore più fredde della giornata.