Bordighera, via libera all’accensione anticipata dei riscaldamenti
Obiettivo del provvedimento è dunque quello di tutelare le fasce più deboli della popolazione, comprese le persone anziane, i bambini piccoli e chi presenta particolari fragilità sanitarie
Bordighera. Via libera all’accensione anticipata degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale. Il sindaco Marzia Baldassarre ha firmato l’ordinanza sindacale che autorizza, in deroga alle disposizioni ordinarie, l’attivazione degli impianti da oggi, 4 novembre, fino al 14 novembre compreso.
Il provvedimento stabilisce un limite massimo di cinque ore giornaliere di funzionamento, come previsto dalla normativa di riferimento.
Alla base della decisione ci sono le condizioni meteorologiche delle ultime settimane, caratterizzate da una notevole variabilità e da improvvisi abbassamenti delle temperature. Una situazione che non consente in diversi ambienti domestici di mantenere condizioni di temperatura adeguate al benessere delle persone.
L’amministrazione comunale ha inoltre ricevuto diverse richieste di anticipare l’accensione dei riscaldamenti, in particolare da parte di anziani e persone che vivono in condizioni di salute precarie e che lamentano disagi soprattutto nelle ore più fredde della giornata.
Obiettivo del provvedimento è dunque quello di tutelare le fasce più deboli della popolazione, comprese le persone anziane, i bambini piccoli e chi presenta particolari fragilità sanitarie.
Con l’ordinanza, il Comune invita comunque la cittadinanza a utilizzare gli impianti con senso di responsabilità, adottando ogni possibile misura per contenere i consumi energetici.