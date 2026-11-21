Bordighera. La longevità, la prevenzione e la qualità della vita al centro dell’incontro che si è svolto nel pomeriggio nel centro culturale ex Chiesa Anglicana di Bordighera. L’appuntamento, dal titolo “Longevità, salute e benessere”, ha rappresentato la seconda parte della giornata che l’amministrazione comunale ha voluto dedicare agli anziani e al valore dell’invecchiamento attivo.

Dopo le celebrazioni della mattinata, durante le quali sono stati omaggiati i cittadini che hanno compiuto novanta e cento anni, il pomeriggio è stato dedicato a un momento di approfondimento e divulgazione, con la partecipazione del medico chirurgo Roberto Taglietta e del medico di medicina generale Mauro Evangelista, chiamati a confrontarsi sui temi della prevenzione, della cura di sé e degli stili di vita che favoriscono il benessere.

Presente l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marzia Baldassarre, che ha sottolineato il significato dell’iniziativa e il legame tra i due momenti della giornata. «Se questa mattina abbiamo celebrato il valore degli anni vissuti, oggi pomeriggio vogliamo riflettere sulla qualità degli anni che abbiamo davanti», ha dichiarato il primo cittadino.

«Non basta aggiungere anni alla vita, dobbiamo cercare, per quanto possibile, di aggiungere vita agli anni», ha proseguito Baldassarre, evidenziando come la longevità non debba essere valutata soltanto in termini di aspettativa di vita, ma anche di autonomia, salute fisica e mentale, relazioni sociali e partecipazione alla comunità.

Un percorso che, secondo il sindaco, deve cominciare molto prima della terza età: «Il modo in cui invecchieremo domani dipende, almeno in parte, dalle scelte che compiamo oggi. La prevenzione non comincia a settant’anni, ma attraverso uno stile di vita consapevole, controlli appropriati e una maggiore attenzione alla nostra salute».

Nel suo intervento Baldassarre ha inoltre richiamato il ruolo di Bordighera, città storicamente legata al benessere per il clima, il paesaggio e la qualità dell’ambiente, sottolineando però che queste caratteristiche devono essere accompagnate da politiche capaci di favorire l’inclusione, la socialità e la partecipazione. «Si può vivere a lungo, ma non si dovrebbe mai essere costretti a invecchiare da soli», ha affermato.

L’amministrazione comunale, ha aggiunto, può contribuire a diffondere la cultura della prevenzione, promuovere occasioni di confronto e costruire un contesto sociale attento alle fragilità, ma anche capace di valorizzare le esperienze e il contributo delle persone anziane.