Bordighera, un incontro con le famiglie per parlare del menu scolastico: appuntamento l’11 novembre

Bordighera. Un’occasione di confronto con le famiglie per approfondire il tema dell’alimentazione nelle scuole e raccogliere dubbi, idee e proposte. Il Comune di Bordighera organizza per mercoledì 11 novembre un incontro dedicato al menu scolastico, rivolto ai genitori dei bambini che usufruiscono del servizio.

L’appuntamento sarà dalle 16.30 alle 17.30 al Centro culturale, nell’ex Chiesa Anglicana di via Regina Vittoria 4. L’iniziativa sarà l’occasione per conoscere più da vicino le scelte alimentari che accompagnano quotidianamente i bambini, approfondendo il valore di un’alimentazione sana, equilibrata e gustosa.