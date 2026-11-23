«L’amore non è possesso. L’amore non è controllo. L’amore non può mai essere paura»

Bordighera. Sala completamente esaurita ieri al Teatro Golzi del Palazzo del Parco di Bordighera per “Una, nessuna e centomila”: lo spettacolo promosso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Tutti i posti a sedere occupati e una partecipazione numerosa per un appuntamento che ha unito teatro, musica e danza, trasformando il palcoscenico in un momento di riflessione e sensibilizzazione.

A portare in scena la rappresentazione è stata la compagnia teatrale Gli SpacciAttori di Sogni, in collaborazione con l’Associazione Culturale Protango. Lo spettacolo, scritto e diretto da Maura Polito, si è articolato in cinque atti unici, ciascuno dedicato a differenti forme di violenza e discriminazione. Storie inizialmente autonome che, nel finale, si sono intrecciate dando vita a un racconto corale sulla condizione femminile.

Una narrazione costruita attraverso linguaggi diversi, alternando recitazione, musica e danza. Particolarmente significativo il contributo delle coreografie di tango argentino, curate dai maestri Maura Traverso e Raffaele Prota, che hanno accompagnato le vicende raccontate, traducendo attraverso il movimento emozioni, conflitti e tensioni dei protagonisti.

A presentare l’evento sono stati Mapi Rebaudo, Emilia Serpico e Fabio Vicari. Presente anche il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, che ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. «Come sindaco e come donna, sono particolarmente felice che Bordighera abbia ospitato un appuntamento come questo», ha dichiarato Baldassarre, soffermandosi sul significato del titolo scelto per lo spettacolo. «Una, perché ogni donna è una persona unica, con la propria storia, i propri sogni, la propria dignità. Nessuna, perché troppo spesso la violenza cerca di cancellare quell’identità, di togliere voce, libertà e persino il diritto di scegliere. Centomila, perché dietro ogni storia di violenza ce ne sono tante altre, spesso nascoste, spesso vissute nel silenzio e nella paura».

Il primo cittadino ha poi richiamato l’attenzione sulle forme di violenza meno visibili, ma altrettanto profonde: «Non esiste soltanto quella che arriva sulle pagine dei giornali. C’è anche la violenza quotidiana, quella delle parole che umiliano, del controllo, dell’isolamento, della dipendenza economica, della paura di parlare e della libertà progressivamente negata. Una violenza che spesso nasce proprio dove una persona dovrebbe sentirsi più sicura: all’interno delle relazioni affettive e familiari».

«L’amore non è possesso. L’amore non è controllo. L’amore non può mai essere paura», ha sottolineato Baldassarre, ricordando che nessuna donna dovrebbe essere costretta a scegliere tra la propria sicurezza e la propria libertà, né sentirsi sola quando trova il coraggio di chiedere aiuto.

Un messaggio rivolto anche alle istituzioni, chiamate non soltanto a commemorare le vittime e condannare gli episodi di violenza, ma a contribuire concretamente alla costruzione di una cultura fondata sul rispetto, sulla parità, sull’educazione ai sentimenti e sul riconoscimento della libertà dell’altro.