La situazione, da giorni, provoca esalazioni maleodoranti e un potenziale rischio di contaminazione ambientale e sanitaria

Bordighera. Un intervento urgente per eliminare uno sversamento di liquami fognari e ripristinare le condizioni igienico-sanitarie dell’area. È quanto disposto dal sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, attraverso un’ordinanza contingibile e urgente rivolta agli amministratori dei condomini Iris e Zenit, ritenuti responsabili dello sversamento dalla condotta fognaria da cui ha origine il problema in via Pasteur.

Il provvedimento è stato adottato a seguito di una segnalazione presentata il 17 novembre e di un successivo sopralluogo della polizia locale effettuato stamani. Dagli accertamenti è emerso uno sversamento di liquami fognari provenienti da una condotta privata, situata davanti all’officina Agosta Service, al civico 12/20 di via Pasteur. Secondo quanto ricostruito, la fuoriuscita sarebbe riconducibile al pompaggio dei reflui provenienti da due condomini di via Chiavari, con conseguente riversamento sul suolo pubblico e sulle proprietà limitrofe.

La situazione, da giorni, provoca esalazioni maleodoranti e un potenziale rischio di contaminazione ambientale e sanitaria. Il sindaco ha quindi ritenuto necessario intervenire con urgenza, evidenziando come la situazione costituisca «un grave e imminente pericolo per l’igiene e la salute pubblica».

L’ordinanza impone agli amministratori dei condomini Iris e Zenit di provvedere «immediatamente e comunque entro 48 ore dalla notifica del provvedimento a tutti gli interventi tecnici necessari per arrestare lo sversamento». Le operazioni dovranno comprendere lo svuotamento, lo spurgo, la riparazione e il ripristino della piena funzionalità della condotta e dell’impianto fognario.

Entro cinque giorni dalla conclusione dei lavori dovrà inoltre essere trasmessa all’Ufficio tecnico comunale e al comando di polizia locale una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato, che attesti il ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e la regolarità degli scarichi.

Il provvedimento avverte che, in caso di mancato rispetto dei termini, il Comune procederà all’esecuzione d’ufficio degli interventi, con addebito delle relative spese ai soggetti obbligati, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e l’eventuale denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale.