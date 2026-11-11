Bordighera, successo per “Note d’aMare”: tre weekend di musica e formazione per le bande del territorio

Bordighera. Tre fine settimana di lezioni, prove e confronto tra musicisti di diverse generazioni, culminati nel concerto finale al Teatro Giancarlo Golzi. Si è concluso domenica 8 novembre a Bordighera il campus musicale “Note d’aMare”, iniziativa promossa dalla Banda Musicale Borghetto S.N. Città di Bordighera APS, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della Banda Città di Ventimiglia APS.

Il progetto, sviluppato tra ottobre e novembre, ha coinvolto musicisti provenienti da diverse realtà bandistiche del territorio, con l’obiettivo di offrire un’opportunità di perfezionamento strumentale e approfondimento della musica d’insieme. Un percorso articolato in tre fine settimana, durante i quali i partecipanti hanno alternato lezioni dedicate ai singoli strumenti, prove di sezione e sessioni orchestrali.

A guidare il campus è stata la maestra Chiara Vidoni, alla direzione artistica, affiancata da un gruppo di docenti specializzati: Erica Parodi per i flauti, Giacomo Perotto per i clarinetti, Enea Tonetti per i sassofoni, Giuseppe Notabella per le trombe, Stefano Cicerone per gli ottoni gravi e Massimo Di Bacco per le percussioni.

Il risultato del lavoro è stato presentato al pubblico nel concerto conclusivo di domenica al Teatro Giancarlo Golzi, al quale ha assistito anche la sindaca Marzia Baldassarre. Un’esibizione che ha rappresentato il momento finale di un’esperienza non soltanto didattica, ma anche di aggregazione e collaborazione tra musicisti di età e formazione differenti.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Banda Musicale di Bordighera, Tiziana Sasso: «Note d’aMare è stato molto più di un percorso di preparazione a un concerto. È stata un’occasione preziosa per crescere musicalmente, incontrarsi e condividere esperienze. La risposta e l’entusiasmo dei partecipanti sono stati la soddisfazione più grande e la conferma che investire nella formazione e nella collaborazione tra le realtà bandistiche del territorio è una scelta importante».

Il maestro Luca Anghinoni ha rivolto un ringraziamento alla direttrice artistica Chiara Vidoni, ai docenti, alla Banda Città di Ventimiglia APS, alla banda di Diano Marina e a tutte le persone che hanno collaborato all’organizzazione, oltre naturalmente ai musicisti che hanno preso parte al campus.