L'iniziativa|
Bordighera, “Sogni in scatola che caos”: teatro e musica al Palazzo del Parco per celebrare l’inclusione
Venerdì 4 dicembre alle 20.30 al Teatro Giancarlo Golzi
Bordighera. Uno spettacolo teatrale e musicale per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità, promuovendo attraverso l’arte, la musica e la condivisione i valori dell’inclusione e della partecipazione. È l’iniziativa organizzata dalla Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili, in programma venerdì 4 dicembre alle 20.30 al Teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco di Bordighera.
La serata, che ha ricevuto il patrocinio della Città di Bordighera, porterà sul palco “Sogni in scatola che caos”, uno spettacolo che si propone di regalare al pubblico un momento di divertimento ed emozione, mettendo al centro il valore delle capacità individuali e della ricchezza che nasce dall’incontro tra le persone.
Ad arricchire l’appuntamento sarà la partecipazione della Banda Florelia di Ospedaletti, che accompagnerà lo spettacolo con il proprio contributo musicale.
«L’iniziativa – dichiara il sindaco Marzia Baldassarre – Si inserisce nell’ambito delle celebrazioni dedicate alla Giornata internazionale delle persone con disabilità e rappresenta un’occasione per sensibilizzare la comunità sull’importanza di costruire una società sempre più inclusiva, nella quale ciascuno possa trovare spazio per esprimersi e valorizzare i propri talenti. Un modello di società che noi crediamo possa e debba svilupparsi anche a Bordighera».
L’ingresso sarà a offerta libera. Le donazioni raccolte contribuiranno a sostenere i progetti della Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili, impegnata nella promozione dello sport e delle attività inclusive.