Bordighera. Uno spettacolo teatrale e musicale per celebrare la Giornata internazionale delle persone con disabilità, promuovendo attraverso l’arte, la musica e la condivisione i valori dell’inclusione e della partecipazione. È l’iniziativa organizzata dalla Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili, in programma venerdì 4 dicembre alle 20.30 al Teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco di Bordighera.