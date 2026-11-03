Bordighera, riunito il Tavolo del Turismo: promozione, sentieri e servizi per rafforzare l’offerta della città

Bordighera. Si è riunito questa mattina, nella sala giunta di Palazzo Garnier, il Tavolo del Turismo del Comune di Bordighera: un momento di confronto tra amministrazione comunale e associazioni di categoria per fare il punto sulle iniziative in corso e definire nuove strategie per la valorizzazione turistica della città.

All’incontro hanno partecipato, il sindaco Marzia Baldassarre e il consigliere comunale Federico Bertaina. Per Confcommercio, il presidente cittadino Andrea Bosio, insieme a Gianluca Berlusconi e Chiara Dogana; per Federalberghi il presidente Nicola Buonaguro e, per Confesercenti, il presidente Sergio Scibilia.

Tra i temi affrontati, particolare attenzione è stata dedicata al potenziamento della promozione turistica, anche attraverso l’implementazione del sito internet cittadino, con l’obiettivo di rendere più completa e accessibile l’offerta di Bordighera e dare maggiore visibilità alle iniziative e alle attrattive del territorio.

Si è parlato inoltre del rafforzamento dello IAT, l’Ufficio di informazione e accoglienza turistica, attraverso una maggiore disponibilità di materiale informativo e promozionale. Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema dell’imposta di soggiorno, le cui entrate risultano in aumento rispetto al 2026, con risorse che potranno sostenere le attività di promozione e valorizzazione turistica.

Un altro capitolo importante riguarda la rete escursionistica: è stato evidenziato l’obiettivo di incrementare gli investimenti per la manutenzione e la valorizzazione dei sentieri, accompagnandoli con un miglioramento della segnaletica e della comunicazione dedicata agli itinerari. Tra le proposte, anche la predisposizione di un elenco di guide ambientali ed escursionistiche e turistiche, con i relativi pacchetti di visita, da promuovere attraverso i canali comunali e rendere disponibili allo IAT, così da offrire ai visitatori ulteriori opportunità per conoscere il territorio.

L’ordine del giorno ha affrontato anche numerosi altri progetti: dalla riapertura e valorizzazione di Villa Regina Margherita, con eventi, visite guidate e materiali promozionali anche in lingua francese, al progetto «Vivi Qui e Compra Qui», dedicato al commercio locale, fino alla programmazione delle iniziative natalizie e di Capodanno.

Spazio anche ai progetti culturali e sportivi, tra cui il Festival della Comicità, Bordighera Jazz and Blues previsto per settembre 2027, gli eventi alla Chiesa Anglicana, il Bordighera Book Festival e il progetto Tennis Lawn Club, con un riferimento all’appuntamento legato alla Coppa Davis del 19 dicembre.

Tra gli argomenti in agenda anche la promozione internazionale, con particolare attenzione al mercato francese e al progetto «Promenade d’Europe», oltre alle opportunità di collaborazione con Cannes e Alassio. Esaminati inoltre il Liguria Food Festival, Bordighera Sport Hub, il progetto di riqualificazione del Mercato Coperto e gli interventi di manutenzione e promozione del percorso Beodo-Monet.