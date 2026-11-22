Bordighera. Una mattinata di raccoglimento, memoria e partecipazione istituzionale per rendere omaggio alla Regina Margherita di Savoia, a cento anni dalla sua scomparsa. Bordighera ha celebrato oggi, domenica 22 novembre, una ricorrenza dal particolare significato storico e simbolico, con una Santa Messa nella chiesa dell’Immacolata Concezione (Terrasanta).

Alla celebrazione religiosa, officiata da padre Faustino e don Giorgio Bigazzi, ha preso parte il sindaco Marzia Baldassarre, insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine. Presenti la Guardia di Finanza, la Capitaneria di Porto, i Carabinieri, la Polizia locale, la Croce Rossa e le Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, con la delegazione provinciale di Imperia. Presente anche la Banda di Borghetto.

Al termine della funzione era inizialmente previsto un corteo commemorativo fino al monumento dedicato alla Regina, alla Pineta del Capo, nei pressi di Sant’Ampelio. Il programma è stato tuttavia modificato a causa della pioggia: il corteo non si è svolto e la commemorazione si è concentrata sulla celebrazione religiosa.

«Oggi Bordighera si raccoglie in un momento di particolare significato storico e simbolico, per rendere omaggio alla memoria della Regina Margherita di Savoia, nel centenario della sua scomparsa», ha dichiarato il sindaco Marzia Baldassarre.

«Ricordare la Regina Margherita significa, per Bordighera, ricordare una parte importante della propria identità. Sono trascorsi cento anni dalla sua scomparsa, ma ci sono persone che attraversano la storia e, in qualche modo, continuano ad abitare i luoghi che hanno amato».

Il primo cittadino ha sottolineato anche il valore della memoria storica per la comunità: «Una comunità che conosce e custodisce la propria storia è una comunità che possiede radici solide. Oggi viviamo in una Repubblica, fondata sui valori della democrazia e della Costituzione, e proprio con questa consapevolezza possiamo guardare alla nostra storia nella sua interezza, riconoscendone i protagonisti e custodendone le testimonianze».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto dal sindaco a padre Faustino e a don Giorgio Bigazzi per la celebrazione della Santa Messa, oltre che a tutte le autorità, alle associazioni e ai partecipanti.