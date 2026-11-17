Bordighera. Nuove postazioni per favorire il corretto smaltimento degli oli vegetali esausti di provenienza domestica e dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici. Sono entrati in funzione da oggi a Bordighera i nuovi contenitori collocati in diverse isole ecologiche cittadine, con l’obiettivo di rendere più semplice per i residenti il conferimento di materiali che, se dispersi nell’ambiente o gettati nell’indifferenziata, possono provocare danni e inquinamento.

A illustrare il funzionamento del servizio è il consigliere comunale Gianluca Gazzano, che invita i cittadini a prestare attenzione alle modalità di conferimento, differenti a seconda della tipologia di rifiuto.

Le postazioni che ospitano entrambi i contenitori, uno per l’olio alimentare e uno per i piccoli Raee, si trovano nelle isole ecologiche di via Pasteur, in zona Garden, piazzale Capo, Piccola Velocità nei pressi della stazione ferroviaria e nei posteggi delle Due Strade. Altri due punti, dedicati esclusivamente alla raccolta dell’olio esausto, sono stati attivati nell’isola ecologica di via Winter, nei pressi dell’info point, e in via Gerolamo Rossi, all’incrocio con l’Aurelia.

Per quanto riguarda gli oli vegetali, possono essere conferiti esclusivamente quelli alimentari utilizzati in ambito domestico: dall’olio di frittura a quello impiegato per cucinare, fino all’olio di conservazione degli alimenti, come quello del tonno o dei sottoli. Prima di gettarlo, è necessario lasciarlo raffreddare e raccoglierlo in una bottiglia di plastica ben chiusa, utilizzando eventualmente un imbuto per facilitare l’operazione. La bottiglia va quindi conferita secondo le indicazioni riportate sul contenitore.

Non sono invece ammessi oli motore, lubrificanti, oli minerali o altri liquidi non alimentari. Il servizio è inoltre riservato alle utenze domestiche e non alle attività commerciali e di ristorazione.

I contenitori per i Raee sono destinati ai piccoli apparecchi elettrici ed elettronici non più utilizzati o funzionanti, come asciugacapelli, rasoi elettrici, cellulari, caricabatterie e piccoli elettrodomestici. Gli apparecchi più ingombranti dovranno invece essere portati al centro di raccolta o smaltiti attraverso gli appositi servizi comunali. È importante non lasciare mai i rifiuti all’esterno dei contenitori.

«Si tratta di un servizio pensato per agevolare i cittadini e incentivare comportamenti corretti nella gestione dei rifiuti», è il senso dell’iniziativa illustrata da Gazzano. Il recupero degli oli alimentari, infatti, consente di evitare che finiscano negli scarichi, con conseguenze negative per le reti fognarie, gli impianti di depurazione e l’ambiente. La raccolta dei piccoli Raee permette invece di recuperare materiali preziosi e gestire in sicurezza componenti che possono contenere sostanze potenzialmente inquinanti.