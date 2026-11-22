Bordighera. Si conclude oggi, domenica 22 novembre, con un appuntamento dedicato alla musica e alla danza, la tre giorni di iniziative organizzata dal Comune di Bordighera per celebrare il centenario della scomparsa della Regina Margherita di Savoia, prima regina d’Italia, morta nella città delle palme nel gennaio 1926, nella villa che aveva scelto e voluto come propria dimora.

Un fine settimana intenso, che ha riportato al centro dell’attenzione la figura della sovrana e il suo profondo legame con Bordighera, offrendo anche l’occasione per riscoprire e far rivivere la storica dimora regale, attraverso appuntamenti culturali, momenti commemorativi e iniziative dedicate alla sua memoria.

A chiudere il programma sarà questa sera, al Teatro Giancarlo Golzi del Palazzo del Parco, il concerto “La Musica della Regina”: un evento aperto a tutti e dedicato proprio a Margherita. L’accoglienza dei partecipanti, prevista alle 19.30, sarà accompagnata da un calice di benvenuto e da un omaggio speciale: il “biscotto della Regina”, preparato riscoprendo un’antica ricetta finora sconosciuta. Si tratta di biscotti che, secondo la tradizione, Margherita apprezzava particolarmente e che era solita offrire ai propri ospiti.

Alle 20.30 prenderà il via il concerto pianistico con la professoressa Lucrezia Liberati al pianoforte e la professoressa Caterina Bergo nel ruolo di voce narrante. La serata sarà arricchita anche dalla presenza di ballerini professionisti in costume d’epoca, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra atmosfere, eleganza e suggestioni musicali del tempo della sovrana.

L’appuntamento rappresenta l’ultimo momento di una tre giorni che ha voluto rendere omaggio a una figura storica profondamente legata alla città, riscoprendone non soltanto il ruolo istituzionale, ma anche le abitudini, i gusti e il rapporto personale con Bordighera.