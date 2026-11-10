Bordighera, la Croce Rossa porta a domicilio ricette e farmaci: servizio dal 16 novembre

Bordighera. Rafforzare i servizi di prossimità a favore delle persone più fragili. E’ questo l’obiettivo del nuovo servizio, che sarà attivo da lunedì 16 novembre fino al 9 dicembre, sviluppato dalla Croce Rossa Italiana in sinergia con l’amministrazione comunale di Bordighera, pensato per aiutare i cittadini con difficoltà motorie a ottenere ricette e medicinali senza doversi recare personalmente in farmacia o dal medico.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Garnier, dove il sindaco Marzia Baldassarre ha incontrato il presidente del comitato locale della Croce Rossa, Enzo Palmero, per definire l’avvio del progetto. I volontari si occuperanno di ritirare le ricette e consegnare i farmaci direttamente al domicilio delle persone che, per problemi di mobilità, hanno difficoltà a provvedere autonomamente a queste necessità.

Il servizio non sarà limitato al centro cittadino, ma raggiungerà anche Bordighera Alta e le frazioni di Sasso e Borghetto San Nicolò, con l’obiettivo di garantire un aiuto concreto anche a chi vive nelle zone più decentrate.

Per usufruire del servizio è necessario telefonare al numero 0184 252 525.

L’attivazione rappresenta il primo passo operativo di un più ampio progetto integrato di collaborazione territoriale tra il Comune di Bordighera e la Croce Rossa Italiana, che ha l’obiettivo di costruire una rete stabile di sostegno alla comunità, con particolare attenzione ad anziani, persone con disabilità, cittadini soli e nuclei familiari in condizioni di temporanea difficoltà.

Il programma, denominato “Salute, Prossimità, Sicurezza e Solidarietà”, prevede infatti diversi ambiti di intervento: dalle giornate dedicate alla prevenzione e all’educazione sanitaria al trasporto sociale per visite ed esami, dalla consegna di farmaci e beni essenziali al rafforzamento della rete cittadina dei defibrillatori, fino alle attività di formazione sulle manovre salvavita e alla collaborazione nell’ambito della protezione civile.

Tra le iniziative previste ci sono poi attività rivolte alle scuole e ai giovani, esercitazioni di protezione civile, momenti informativi e interventi per contrastare l’isolamento sociale, come la telecompagnia e i contatti periodici con le persone più vulnerabili.