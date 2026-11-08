Bordighera, Ingenito attacca Di Vito e riscopre Trucchi: ma sulla sanità la memoria è corta

L’ex sindaco ironizza sulle competenze dell’assessore, tirando in ballo gin e parcheggi. Ma lui, commercialista di professione, dovrebbe ricordare anche i conti del Saint Charles: Gvm oggi chiede 10 milioni in più all’anno rispetto ai 15 previsti dal contratto. E quel «Forza dottor Trucchi» fa sorridere se si ripensa agli attacchi che proprio Ingenito riservava al medico quando era sindaco

Bordighera. C’è un aspetto che colpisce più delle divergenze politiche nel post pubblicato ieri sera sulla propria pagina Facebook dall’ex sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito. È il modo in cui, per contestare una scelta amministrativa, si finisce per mettere nel mirino una persona, arrivando a ironizzare sulle sue competenze professionali e sulle sue presunte attitudini. Una critica politica che, invece di concentrarsi sulle ragioni di una decisione, scivola sul terreno della derisione personale.

Al centro della polemica c’è l’assessore Massimiliano Di Vito, che ha partecipato alla Conferenza dei sindaci dell’Area sociosanitaria locale 1, in rappresentanza del Comune di Bordighera. Una presenza che Ingenito ha deciso di contestare pubblicamente, con un intervento dai toni sarcastici, nel quale si domanda perché sia stato preferito a Giuseppe Trucchi, medico ed ex componente del Collegio di Direzione dell’Asl 1.

Per farlo, l’ex primo cittadino ricorre anche a una metafora piuttosto singolare: Di Vito, scrive, sarebbe certamente in grado di distinguere «le note di fiore di loto del gin Saigon Baigur da quelle speziate del pepe Sansho del Roku», ma non ricorderebbe «un suo particolare interesse per la sanità, essendo forse più concentrato sui parcheggi del Paese Alto».

Un’ironia che, al di là delle intenzioni, finisce per spostare il confronto dal piano amministrativo a quello personale. Di Vito è un imprenditore nel settore della ristorazione e dei pubblici esercizi, non un medico. Ma questo non rappresenta, di per sé, un elemento che possa sminuirne il ruolo di amministratore o il diritto a partecipare a un organismo istituzionale che si occupa di politiche sanitarie. Da quando, infatti, per rappresentare un Comune in una sede istituzionale bisogna necessariamente essere un professionista della medicina?

Del resto, la Conferenza dei sindaci non è un consesso di medici, né una riunione riservata a chi possiede una laurea in ambito sanitario. È un organismo di rappresentanza istituzionale e politica dei territori. Alla riunione del 28 ottobre hanno preso parte sindaci e amministratori locali, insieme ai vertici di Ats Liguria e ai rappresentanti del sistema sanitario. Nessuno dei rappresentanti delle amministrazioni presenti era lì necessariamente in virtù di competenze mediche personali.

E soprattutto, occorre ricordare che quella seduta aveva un ordine del giorno ben preciso: approvare il regolamento di funzionamento della Conferenza, eleggere il vicepresidente e nominare due rappresentanti per la partecipazione alla Conferenza di Ats Liguria.

Adempimenti che lo stesso presidente della Conferenza, Claudio Scajola, aveva definito necessari, pur ammettendo di aver convocato l’incontro in ritardo rispetto ad altre aree sociosanitarie e di non averne inizialmente ravvisato la necessità, se non per procedere alle nomine. Lo stesso Scajola aveva sintetizzato la situazione con una frase inequivocabile: «Oggi di concreto non c’era niente». Una seduta nella quale si è parlato anche dell’organizzazione sanitaria regionale, ma che non ha rappresentato una discussione sul futuro operativo del Saint Charles o sulle sue criticità economiche.

Non era quella, dunque, la sede nella quale misurare la preparazione sanitaria dei presenti, né tantomeno quella in cui si sarebbe potuto affrontare nel dettaglio il futuro dell’ospedale di Bordighera. La questione della rappresentanza poteva certamente essere oggetto di una critica politica, ma perché trasformarla in un’occasione per mettere in discussione, con riferimenti alla professione e persino alle abitudini personali, la figura di un assessore?

E a proposito di professioni e competenze, una considerazione viene spontanea. Vittorio Ingenito è commercialista di professione. Un’attività che ha evidentemente a che fare con numeri, bilanci, sostenibilità economica e valutazione dei conti. E allora, proprio per questo, una domanda sarebbe legittima: durante i tanti confronti sul futuro del Saint Charles, nel percorso che ha portato all’affidamento della struttura a Gvm, nessuno si era accorto che le risorse previste rischiavano di non essere sufficienti?

Oggi il nodo economico è diventato una delle questioni più delicate per il futuro dell’ospedale. Gvm Care & Research, il gruppo privato che gestisce la struttura, ha chiesto ulteriori 10 milioni di euro all’anno rispetto ai 15 milioni già previsti dal contratto, portando la richiesta complessiva a 25 milioni per garantire la prosecuzione degli attuali servizi. Una differenza tutt’altro che marginale, sulla quale è stato chiamato a pronunciarsi un collegio di esperti.

Eppure, un campanello d’allarme era suonato già all’inizio. Nel febbraio 2023, in occasione della firma dell’accordo tra Asl 1 e Gvm, il presidente del gruppo Ettore Sansavini aveva dichiarato pubblicamente che il budget di 848mila euro previsto per il Pronto soccorso non era sufficiente a coprirne i costi. «Troveremo la soluzione anche nel budget unico», aveva aggiunto, assicurando che l’aspetto economico non avrebbe dovuto compromettere la qualità dei servizi.

A quella firma, presentata dall’allora amministrazione Ingenito come un risultato storico per Bordighera, era presente anche il sindaco. Non si può certo attribuire all’ex primo cittadino la responsabilità esclusiva delle attuali difficoltà economiche, né sostenere che un commercialista debba prevedere ogni evoluzione di un contratto. Ma il dato politico resta: il problema della sostenibilità economica era stato sollevato pubblicamente dallo stesso partner privato fin dal momento della sottoscrizione dell’accordo.

E allora, se oggi si ritiene legittimo mettere in discussione Di Vito perché imprenditore e non medico, sarebbe altrettanto legittimo chiedersi quale sia stata la capacità di valutazione economica di chi, da sindaco e da commercialista, ha sostenuto quel percorso. Le competenze professionali non possono diventare un’arma da utilizzare soltanto quando fa comodo. E i risultati delle scelte amministrative, soprattutto quando riguardano un ospedale, meritano almeno altrettanta attenzione delle presunte lacune altrui.

Ma il passaggio forse più curioso del post dell’ex sindaco è quello conclusivo: «Dalla serie mai dire mai… Forza dott. Trucchi!». Un’apertura di credito nei confronti dell’attuale vicesindaco che merita di essere letta alla luce della storia dei rapporti tra i due.

Perché se oggi Ingenito sembra riscoprire le qualità professionali e l’esperienza di Giuseppe Trucchi, non si può dimenticare quanto il rapporto tra i due sia stato conflittuale quando i ruoli erano esattamente opposti: Ingenito sindaco e Trucchi consigliere di minoranza.

Proprio sulla sanità, nell’ottobre 2023, era andato in scena uno scontro particolarmente duro. L’allora sindaco aveva attribuito a Trucchi una parte di responsabilità nel progressivo impoverimento della sanità del territorio, richiamando il suo incarico nel Collegio di Direzione dell’Asl 1, ricoperto tra il 2007 e il 2015, negli anni in cui, secondo Ingenito, l’ospedale di Bordighera era stato smembrato dalla giunta regionale di centrosinistra.

Non si era trattato di una semplice divergenza di vedute. Ingenito aveva parlato di «tentativo ripetuto di attribuire ad altri la sua parte certa di responsabilità nell’aver spolpato la sanità del nostro territorio». Parole pesanti, alle quali Trucchi aveva replicato contestando quella ricostruzione, ricordando di aver dedicato la propria vita professionale all’Asl 1 e di aver lavorato per difendere il territorio, realizzando anche strutture assistenziali ancora oggi attive.

Un precedente che rende ancora più interessante il finale del post odierno. Quel «Forza dottor Trucchi» suona quantomeno singolare se si ripensa alle contestazioni che lo stesso Ingenito gli aveva rivolto quando il medico sedeva tra i banchi dell’opposizione e incalzava l’amministrazione sulle vicende del Saint Charles.

Naturalmente, le posizioni politiche possono cambiare, così come possono cambiare le valutazioni sulle persone. Ma sarebbe interessante capire se oggi Ingenito riconosca a Trucchi quelle competenze e quell’esperienza che, quando era sindaco, aveva invece utilizzato come argomento per contestarne il ruolo e le responsabilità nella storia della sanità imperiese.

Resta poi il punto di partenza, quello che dovrebbe essere il più importante: la tutela dell’ospedale di Bordighera e dei servizi sanitari del Ponente. Una questione troppo delicata per essere ridotta a una battuta sui gin, a una contrapposizione tra professioni o a una nuova puntata delle vecchie schermaglie politiche cittadine.

Se l’obiettivo è difendere il Saint Charles, servono competenze, certo, ma anche rappresentanza istituzionale, collaborazione e capacità di confrontarsi. Senza trasformare ogni scelta in una resa dei conti personale.