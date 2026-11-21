Bordighera. Un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri e a tutte le Forze dell’Ordine per il lavoro svolto quotidianamente sul territorio, a tutela della legalità, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori. A esprimerlo è il sindaco di Bordighera, Marzia Baldassarre, dopo la chiusura del bar pasticceria Unika, in via Regina Margherita, disposta a seguito di un controllo dei Carabinieri della stazione di Bordighera, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (Nil).

L’intervento, che ha portato alla sospensione dell’attività per le irregolarità riscontrate in materia di lavoro, ha suscitato il commento del primo cittadino, che ha voluto manifestare pubblicamente la propria riconoscenza alle forze dell’ordine.

«Desidero esprimere un sincero e sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri e a tutte le Forze dell’Ordine per il costante e prezioso lavoro svolto quotidianamente a tutela della legalità e della sicurezza della nostra comunità – dichiara Baldassarre –. Operazioni come questa testimoniano l’importanza di una presenza attenta e concreta sul territorio, fondamentale per contrastare ogni forma di irregolarità, tutelare la dignità dei lavoratori e garantire il rispetto delle regole e una concorrenza leale tra le attività economiche».

«La legalità è un valore imprescindibile per la crescita e il benessere della nostra città – aggiunge il primo cittadino – A tutte le donne e gli uomini che, con professionalità, dedizione e senso del dovere, operano ogni giorno al servizio dei cittadini va la nostra più profonda gratitudine. La tutela del lavoro regolare e di chi rispetta le regole è una tutela dell’intera comunità».