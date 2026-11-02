Domenica 8 novembre|
Bordighera, il FAI dedica una giornata al clima e alla protezione dei cetacei
Allo Yacht Club Sant’Ampelio un incontro con la biologa marina Caterina Lanfredi dell’Istituto Tethys per approfondire gli effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente marino
Bordighera. La tutela dei cetacei e gli effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente marino saranno al centro della «Giornata FAI per il clima», organizzata dalla delegazione FAI di Imperia per domenica 8 novembre, dalle 10,30 alle 13, presso il Cassero dello Yacht Club Sant’Ampelio.
L’iniziativa, dal titolo «Il Santuario Pelagos e la protezione dei cetacei in un clima che cambia», vedrà la partecipazione della biologa marina Caterina Lanfredi, direttrice del progetto Cetacean Sanctuary Research dell’Istituto Tethys, che illustrerà le conseguenze delle trasformazioni ambientali sugli ecosistemi del Mediterraneo, con particolare attenzione alle specie che popolano il Santuario Pelagos.
La crisi climatica rappresenta una delle sfide più urgenti del nostro tempo. L’aumento degli eventi meteorologici estremi, la perdita di biodiversità e l’esaurimento delle risorse naturali minacciano gli equilibri del pianeta, il benessere delle comunità e il futuro delle nuove generazioni.
Attraverso questo appuntamento, il Fondo per l’Ambiente Italiano intende proseguire una delle proprie missioni principali: accrescere la conoscenza, stimolare una maggiore consapevolezza e promuovere comportamenti responsabili, affinché ciascuno possa contribuire alla costruzione di un futuro più sostenibile.
La delegazione FAI di Imperia, guidata da Carmen Lanteri, invita i cittadini a partecipare all’incontro per approfondire il rapporto tra cambiamenti climatici, biodiversità marina e salvaguardia dei cetacei, con particolare riferimento al patrimonio naturale del Mar Ligure.