Bordighera, fugge dalla sala operatoria durante l’intervento al piede e colpisce un carabiniere con una stampella rubata: arrestato

Bordighera. Doveva essere un intervento chirurgico di routine per correggere un problema al piede, ma si è trasformato in un episodio movimentato all’ospedale Saint Charles di Bordighera. Protagonista un uomo di origini magrebine che ieri è fuggito dalla sala operatoria mentre i medici stavano intervenendo per correggere un alluce valgo.

Secondo quanto ricostruito, il paziente aveva manifestato fin da subito la volontà di non essere sedato, spiegando di voler mantenere il controllo e vedere direttamente le operazioni dei sanitari. Durante l’intervento, però, avrebbe iniziato a lamentarsi dell’operato dei medici, fino a perdere il controllo e ad allontanarsi improvvisamente dalla sala operatoria.

Di fronte alla situazione, il personale sanitario ha richiesto l’intervento dei carabinieri, che sono arrivati rapidamente in ospedale. I militari hanno rintracciato e fermato l’uomo, che si trovava ancora all’interno della struttura sanitaria.

La situazione è ulteriormente degenerata quando il paziente, dopo essersi impossessato di una stampella, ha colpito uno dei carabinieri. Il militare è stato successivamente accompagnato al pronto soccorso del Saint Charles per le cure del caso: ha riportato alcune contusioni.