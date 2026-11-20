Bordighera. Una pralina a forma di margherita, con un cuore di cremino alla nocciola, caramello all’arancia e frutta secca. Un piccolo capolavoro di cioccolato che racchiude i sapori della Liguria e rende omaggio a una figura profondamente legata alla storia di Bordighera: la regina Margherita di Savoia. È la creazione firmata dal maestro cioccolatiere Ernst Knam, presentata per la prima volta oggi nella Città delle Palme, nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della morte della sovrana, avvenuta proprio a Bordighera nel gennaio 1926.

Il re indiscusso del cioccolato è stato protagonista della giornata, realizzando la pralina dal vivo davanti agli invitati, che hanno poi avuto l’occasione di assaggiarla. Un omaggio originale, nato dalla collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marzia Baldassarre, che ha voluto affidare alla creatività di uno dei più celebri maestri del cioccolato italiano il compito di interpretare la storia della regina attraverso un prodotto capace di raccontare anche il territorio.

«Complimenti per la vostra villa, è molto molto bella. Sono amante della Liguria. Avete un ottimo basilico, mi piace anche molto il pesto – ha esordito Knam –. Quando mi ha chiamato il vostro sindaco, molto simpatico, non come quello di Milano, mi ha parlato della regina Margherita. Mi ha chiesto di dedicarle qualcosa ed è stata una bella sfida che mi è piaciuta veramente tanto. Abbiamo deciso di realizzare questa pralina a forma di margherita, con dentro qualcosa che rispecchia sia il territorio sia anche la regina. C’è frutta secca, arancia, il cioccolatino è fatto con cremino di nocciola e caramello alle arance».

Un progetto che va oltre la semplice creazione gastronomica e che si inserisce in una più ampia strategia di valorizzazione dell’identità cittadina. Le celebrazioni per il centenario della morte della sovrana, organizzate dall’amministrazione comunale, si articolano infatti in tre giornate di appuntamenti, due delle quali ospitate all’interno di Villa Regina Margherita, la dimora che la sovrana volle costruire a Bordighera e che rappresenta uno dei luoghi simbolo del legame tra la città e la monarchia sabauda.

«L’identità di una città non passa soltanto attraverso i libri, i monumenti o le fotografie. A volte può passare anche attraverso un profumo, un sapore, un piccolo oggetto che portiamo con noi dopo un viaggio – ha sottolineato il sindaco Marzia Baldassarre –. Ed è questo che rende particolarmente interessante la creazione che Ernst Knam ha pensato per Bordighera: una pralina dedicata alla Regina Margherita».

La prima cittadina ha ringraziato il maestro cioccolatiere per aver accettato di interpretare, attraverso la sua arte, una pagina importante della storia locale. «Perché dietro questa iniziativa c’è anche un’idea di città. Vorremmo che il nome e l’immagine della Regina Margherita tornassero a essere elementi riconoscibili dell’identità di Bordighera. Non soltanto memoria, quindi, ma anche racconto contemporaneo».

L’obiettivo è fare della pralina un prodotto capace di diventare anche un ricordo da portare a casa, un piccolo simbolo della città e della sua storia. «Chi visita una città spesso desidera portarne via qualcosa. E il souvenir più riuscito non è necessariamente quello più grande o più costoso. È quello che contiene una storia. Questa pralina può diventare esattamente questo: un piccolo ambasciatore di Bordighera. Un oggetto bello, elegante, riconoscibile, legato a un personaggio che appartiene profondamente alla nostra storia».

Un modo diverso, dunque, per raccontare il patrimonio cittadino e renderlo attuale, attraverso il dialogo tra memoria e creatività. «Perché valorizzare il patrimonio non significa immobilizzarlo. Significa farlo dialogare con il presente. Oggi Ernst Knam compie questo dialogo attraverso il cioccolato. E devo dire che raramente la storia è stata così piacevole da raccontare», ha concluso Baldassarre.