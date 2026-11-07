Bordighera, due appuntamenti contro la violenza sulle donne tra teatro e confronto pubblico

Bordighera. Il teatro per raccontare, la cultura per sensibilizzare e il confronto per promuovere il rispetto. Bordighera celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che ricorre il 25 novembre, con due appuntamenti organizzati dall’amministrazione comunale, in programma domenica 22 e sabato 28 novembre.

Il primo si terrà domenica 22 novembre, alle 16.30, al Teatro G. Golzi del Palazzo del Parco, con lo spettacolo “Una, nessuna e centomila”, proposto dalla compagnia bordigotta “Gli SpacciAttori di Sogni” in collaborazione con l’associazione culturale “Protango”. La rappresentazione affronterà il tema della violenza di genere attraverso il teatro, con intermezzi musicali e di danza. L’iniziativa avrà anche una finalità benefica: i proventi saranno destinati a scopi solidali.

Sabato 28 novembre, alle 17, l’attenzione si sposterà al Centro culturale polivalente dell’ex Chiesa Anglicana, dove è previsto un incontro pubblico con dibattito, momenti di spettacolo e dimostrazioni di tecniche di autodifesa.

«La violenza contro le donne è una delle ferite più profonde della nostra società e richiede un impegno che non può esaurirsi in una singola giornata commemorativa», dichiara il sindaco Marzia Baldassarre. «Le istituzioni hanno il dovere di mantenere alta l’attenzione e promuovere la cultura del rispetto, affinché ogni donna possa vivere libera dalla paura e da qualsiasi forma di sopraffazione».

La scelta di affiancare al dibattito il linguaggio artistico, spiega il sindaco, nasce dalla convinzione che «la cultura possa raggiungere le persone anche attraverso le emozioni, aiutandoci a riconoscere comportamenti e atteggiamenti che troppo spesso vengono sottovalutati o normalizzati».

Un impegno che deve andare oltre le iniziative in calendario e tradursi in un lavoro quotidiano di prevenzione, educazione e ascolto.