Bordighera, cinque alloggi comunali per contrastare l’emergenza abitativa

Bordighera . Cinque immobili di proprietà comunale destinati ad accogliere temporaneamente persone in condizioni di grave fragilità ed esclusione abitativa. È il contributo di Bordighera al progetto Housing First , iniziativa finanziata con fondi del Pnrr e inserita nella rete dei servizi sociali dell’ Ambito Territoriale Sociale n. 1 , con capofila il Comune di Ventimiglia.

La Giunta comunale di Bordighera ha recepito i provvedimenti dell’Ambito relativi al completamento degli interventi sugli alloggi pubblici e alla definizione dei criteri per individuare i beneficiari dei percorsi personalizzati di inclusione abitativa.

Il progetto ha previsto complessivamente la ristrutturazione di cinque alloggi e l’arredamento di sette appartamenti. Gli interventi di riqualificazione e allestimento sono stati curati da A.R.T.E., nell’ambito delle attività coordinate dal Comune di Ventimiglia. Bordighera ha contribuito mettendo a disposizione cinque immobili di proprietà comunale.