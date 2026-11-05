Bordighera, cinque alloggi comunali per contrastare l’emergenza abitativa
Con il progetto PNRR “Housing First” l’abitazione diventa il punto di partenza per costruire percorsi di autonomia, dignità e reinserimento sociale
Bordighera. Cinque immobili di proprietà comunale destinati ad accogliere temporaneamente persone in condizioni di grave fragilità ed esclusione abitativa. È il contributo di Bordighera al progetto Housing First, iniziativa finanziata con fondi del Pnrr e inserita nella rete dei servizi sociali dell’Ambito Territoriale Sociale n. 1, con capofila il Comune di Ventimiglia.
La Giunta comunale di Bordighera ha recepito i provvedimenti dell’Ambito relativi al completamento degli interventi sugli alloggi pubblici e alla definizione dei criteri per individuare i beneficiari dei percorsi personalizzati di inclusione abitativa.
Il progetto ha previsto complessivamente la ristrutturazione di cinque alloggi e l’arredamento di sette appartamenti. Gli interventi di riqualificazione e allestimento sono stati curati da A.R.T.E., nell’ambito delle attività coordinate dal Comune di Ventimiglia. Bordighera ha contribuito mettendo a disposizione cinque immobili di proprietà comunale.
Il programma si basa sul modello Housing First, letteralmente «prima la casa», che considera la disponibilità di un’abitazione un punto di partenza fondamentale per affrontare situazioni di disagio personale e sociale. Non si tratta di una semplice assegnazione di un alloggio, ma di un percorso di accompagnamento seguito dai servizi sociali, costruito sulle necessità dei singoli beneficiari e finalizzato al recupero progressivo dell’autonomia.
L’individuazione delle persone e dei nuclei familiari avverrà attraverso criteri condivisi a livello territoriale e una valutazione multidimensionale affidata a un’équipe multiprofessionale. L’ospitalità sarà temporanea e collegata a uno specifico progetto di inclusione sociale: non comporterà quindi un’assegnazione definitiva di edilizia residenziale pubblica.
«La dignità delle persone deve essere il punto di partenza di ogni politica sociale», sottolinea il sindaco Marzia Baldassarre –Troppo spesso la fragilità abitativa si accompagna ad altre forme di difficoltà, creando situazioni dalle quali diventa sempre più complicato uscire. Offrire un ambiente abitativo adeguato, insieme a un percorso di accompagnamento, significa creare le condizioni per ricostruire una prospettiva di autonomia».
L’iniziativa si inserisce nel progetto Bordighera Inclusiva, con cui l’Amministrazione comunale punta a promuovere una città più attenta ai bisogni delle persone e capace di contrastare le barriere non soltanto fisiche, ma anche sociali ed economiche.