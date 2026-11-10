Bordighera celebra il Poppy Day: omaggio ai caduti di tutte le guerre nel cimitero militare inglese

Bordighera. Un momento di raccoglimento e memoria per rendere omaggio a chi ha sacrificato la propria vita durante le guerre, con un messaggio che guarda soprattutto al futuro e alla pace. Si è svolta stamane, nel Cimitero Militare Inglese di Arziglia, a Bordighera, la tradizionale celebrazione del “Poppy Day“, conosciuto anche come “Remembrance Day“: ricorrenza particolarmente sentita dalla comunità britannica.

La commemorazione ricorda i caduti della Prima guerra mondiale e dei conflitti successivi, in occasione dell’anniversario dell’armistizio dell’11 novembre 1918. Simbolo della giornata è il papavero rosso, il poppy, appuntato dai partecipanti sulle giacche e deposto sulle tombe in segno di rispetto e riconoscenza. Un fiore diventato emblema della memoria, ispirato alla poesia Nei campi di Fiandra, che racconta i papaveri tornati a sbocciare sui terreni devastati dalle battaglie.

La cerimonia si è svolta nell’ala britannica del cimitero cittadino, in zona Arziglia, dove riposano circa 70 soldati morti in battaglia o in seguito alle ferite riportate durante i conflitti.

Presente il sindaco Marzia Baldassarre, insieme al vicesindaco Giuseppe Trucchi, all’assessore Alessandro Albanese, ai consiglieri comunali Barbara Bonavia ed Elisa Vagnetti e alla polizia locale, rappresentata dal vicecomandante Davide Raimondo e da due agenti.

«Il Poppy Day, il Giorno del Papavero, è una ricorrenza che appartiene alla tradizione britannica, ma che custodisce un messaggio universale: ricordare coloro che hanno sacrificato la propria vita durante le guerre, affinché le generazioni successive potessero vivere in pace e libertà», ha dichiarato il primo cittadino.

Baldassarre ha sottolineato anche il particolare legame tra Bordighera e la comunità britannica, che nel corso della storia ha contribuito a costruire l’identità della città, lasciando testimonianze nell’architettura, nei giardini, nella cultura e nelle tradizioni.

«Per Bordighera questa commemorazione assume un significato ancora più particolare. La nostra città custodisce infatti un legame storico e culturale profondissimo con la comunità britannica. È una storia di incontro, di amicizia e di rispetto reciproco, che ancora oggi rappresenta una parte importante dell’anima di Bordighera», ha aggiunto.

Nel suo intervento il sindaco ha rivolto lo sguardo anche agli attuali scenari internazionali, ricordando come la guerra sia tornata drammaticamente vicina e come milioni di persone continuino a conoscere il dolore della violenza e della separazione.

«La pace non è qualcosa che possiamo considerare acquisito per sempre. È un valore che dobbiamo proteggere, coltivare e trasmettere, ogni giorno, attraverso il dialogo, la solidarietà e il rispetto tra i popoli», ha affermato Baldassarre.