Bordighera celebra il 4 Novembre: omaggio ai Caduti e alle Forze Armate con gli studenti protagonisti

A caratterizzare la commemorazione è stato soprattutto il contributo degli alunni, che hanno preparato una serie di interventi per ricordare il significato della ricorrenza

Bordighera. Le istituzioni, le autorità militari e il mondo della scuola si sono ritrovati questa mattina a Bordighera per celebrare il 4 Novembre, Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, dedicata al ricordo dei Caduti e all’omaggio a tutte le donne e gli uomini che indossano una divisa.

Alla cerimonia hanno partecipato il vicesindaco Giuseppe Trucchi, il presidente del Consiglio comunale Fulvio Debenedetti, gli assessori Margherita Mariella, Massimiliano Bassi e Alessandro Albanese e la consigliera Elisa Vagnetti. Presenti le autorità militari, le associazioni d’arma, la Protezione civile e gli studenti delle scuole primarie e secondarie, insieme ai ragazzi dell’Istituto Montale. Presenti anche la senatrice Donatella Albano e il consigliere regionale Walter Sorriento.

A caratterizzare la commemorazione è stato soprattutto il contributo degli alunni, che hanno preparato una serie di interventi per ricordare il significato della ricorrenza. I ragazzi hanno eseguito l’inno nazionale accompagnandolo con lo xilofono, letto e recitato poesie e consegnato alcuni lavori al vicesindaco Trucchi.