Bordighera celebra i 100 anni dalla morte della Regina Margherita: Ernst Knam firma una pralina dedicata alla Sovrana

Bordighera. Una pralina creata da uno dei più celebri maestri cioccolatieri al mondo, una ricetta storica di biscotti che la Regina Margherita era solita offrire ai bambini e un pomeriggio speciale tra storia e tradizione, proprio nella villa in cui la Sovrana trascorse gli ultimi anni della sua vita. Bordighera si prepara a celebrare il centenario della morte di Margherita di Savoia con tre giornate di appuntamenti, dal 20 al 22 novembre, tra Villa Regina Margherita e il teatro Giancarlo Golzi al Palazzo del Parco.

Il momento più atteso sarà venerdì 20 novembre, con «Un tè con la Regina», un appuntamento che si pone l’obiettivo di riportare alla luce anche il lato più intimo e familiare della sovrana, attraverso le sue abitudini e i ricordi legati alla vita nella dimora bordigotta. Protagonisti saranno soprattutto i bambini delle scuole elementari cittadine, che alle 14.30 saranno accompagnati in una visita guidata teatralizzata della villa. Per loro è prevista anche un’offerta di tè e biscotti, nel segno di una tradizione che racconta un aspetto poco conosciuto della vita della Regina.

Margherita, infatti, era solita invitare i bambini nella sua residenza di Bordighera e offrire loro dei biscotti. In occasione delle celebrazioni si vuole recuperare proprio l’autentica ricetta di quei dolci, restituendo ai più piccoli un frammento della storia della prima regina d’Italia attraverso un gesto semplice e quotidiano, che ancora oggi conserva il suo valore di vicinanza e attenzione verso l’infanzia.

La giornata riserverà poi una vera e propria sorpresa per gli appassionati di alta pasticceria e cioccolato. Alle 16.30 sarà presentata alla stampa, in anteprima internazionale, la «pralina Regina Margherita», una creazione inedita ideata da Ernst Knam, celebre pasticciere e cioccolatiere di fama mondiale. La nuova specialità sarà svelata attraverso uno show cooking e una degustazione, legando idealmente la memoria storica della Regina all’eccellenza contemporanea dell’arte dolciaria.

Alle 17 la Banda musicale Città di Bordighera eseguirà la marcetta dedicata alla Sovrana, mentre alle 17.30 sarà presentato il volume “La Regina Margherita a Bordighera“, a cura dell’autrice, la dottoressa Gisella Merello.

Le celebrazioni proseguiranno sabato 21 novembre con «Il ballo della Regina», sempre a Villa Regina Margherita. La serata, a invito, prenderà il via alle 19 con uno spettacolo di balletto, seguito da un concerto di musica da camera. La conclusione sarà affidata a una serata di gala con rinfresco per gli ospiti.

Domenica 22 novembre, invece, il programma si sposterà al teatro Golzi, dove alle 21 è previsto il concerto sinfonico aperto al pubblico: “La musica della Regina“.

Tre giornate pensate per ricordare una figura che ha lasciato un segno profondo nella storia di Bordighera. Margherita di Savoia morì infatti il 4 gennaio 1926 proprio nella sua villa cittadina, a quasi 75 anni. Il centenario diventa così l’occasione per riscoprirne non soltanto il ruolo istituzionale e il legame con la città, ma anche gli aspetti più personali, le consuetudini e i gesti della sua quotidianità.

Per la realizzazione delle iniziative l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marzia Baldassarre ha previsto una spesa massima complessiva di 40mila euro, a carico del bilancio comunale. Gli eventi saranno organizzati direttamente dal Comune, anche in collaborazione con le associazioni del territorio. Il Servizio turismo si occuperà di individuare relatori, artisti e fornitori, mentre alla Polizia locale spetteranno gli adempimenti relativi al piano di sicurezza e ai servizi di vigilanza e antincendio.