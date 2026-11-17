Bordighera . Una pattuglia della polizia locale di Bordighera è intervenuta nel pomeriggio in strada Curtasse, traversa dell’Aurelia in località Madonna della Ruota, per un’auto rimasta in bilico in una curva.

Per cause ancora da accertare, il conducente ha perso il controllo del veicolo, che è uscito parzialmente dalla carreggiata, finendo con una parte delle ruote sul terreno a margine della strada e rimanendo in una posizione precaria, con il rischio di scivolare ulteriormente verso la scarpata.