Bordighera. Un confronto sui problemi quotidiani del centro storico, ma anche sui progetti di riqualificazione e sulle prospettive di valorizzazione di Bordighera Alta. Si è svolto ieri sera, presso l’oratorio di Santa Rosa, l’incontro tra l’amministrazione comunale e i residenti del borgo, occasione per raccogliere segnalazioni, illustrare gli interventi in programma e fare il punto sulle questioni ancora aperte.

Presenti il sindaco Marzia Baldassarre, gli assessori Alessandro Albanese, Massimiliano Bassi e Massimiliano Di Vito, il consigliere Gianluca Gazzano e la consigliera Elisa Vagnetti.

Tra i temi illustrati ai cittadini, il recupero dei progetti di riqualificazione già elaborati in passato e rimasti nei cassetti. «È inutile aggravare il Comune di ulteriori costi quando ci sono progetti validi che possono essere recuperati – ha spiegato il sindaco –. Abbiamo creato un team di professionisti che lavora allo sviluppo di quello che vogliamo realizzare». Tra i primi incarichi affidati, quello relativo alle porte storiche e ai camminamenti del borgo.

L’assessore Massimiliano Bassi ha illustrato il progetto affidato all’architetto Gandolfi, pensato anche per consentire al Comune di intercettare finanziamenti regionali, statali ed eventualmente europei. L’obiettivo è una riqualificazione complessiva delle tre porte principali di Bordighera Alta: Porta della Maddalena, Porta del Capo e Porta Sottana. Per quest’ultima, l’amministrazione hagià chiesto un incontro con il Rotary per verificare la disponibilità a intervenire nuovamente sul restyling, come già fatto in passato.

Nello stesso progetto sono stati inseriti la galleria di via Bastioni, che necessita di interventi di pulizia e manutenzione anche per la presenza di piccioni e per le condizioni di scarsa illuminazione, il tratto di via dei Bastioni, il carruggio che attraversa via Dritta, la piazzetta di via Dritta e il percorso fino a via Romana. «Abbiamo voluto realizzare un progetto unico, che ci permetterà di procedere per stralci, mano a mano che saranno disponibili le risorse economiche», ha spiegato Bassi, precisando che il progetto è già pronto e approvato. A bilancio sono stati stanziati 260 mila euro, mentre si attende il passaggio in Soprintendenza per il via ai lavori.

I residenti hanno sottolineato in particolare l’importanza di migliorare l’illuminazione pubblica, ritenuta fondamentale per la sicurezza e la vivibilità del centro storico. L’amministrazione ha chiarito che illuminazione e installazione di telecamere di videosorveglianza rientrano in un distinto programma di interventi già all’attenzione di Palazzo Garnier.

Altro capitolo riguarda via del Beodo, dove i cittadini hanno segnalato condizioni di scarsa illuminazione e problemi legati al deflusso delle acque piovane, con ristagni che in alcuni punti provocano la formazione di vere e proprie piscine. Il sindaco Baldassarre ha riferito che è già stato avviato il lavoro preparatorio per la riqualificazione del Beodo, con una ricognizione degli undici terreni comunali presenti nell’area. A gennaio partirà il progetto di riqualificazione, che prenderà avvio proprio da via del Beodo. Tra le questioni da affrontare anche l’incanalamento delle acque bianche e un sopralluogo per verificare le condizioni di tutti i tombini.

Spazio anche alle criticità legate alla pulizia. In particolare, è stata lamentata la mancata pulizia di via Fontana Vecchia, oltre alle difficoltà riscontrate lungo via del Beodo. L’assessore Alessandro Albanese ha spiegato che entrambe le strade sono attualmente escluse dal contratto dell’appalto unico per i servizi di pulizia. «Cercheremo di inserirle attraverso ore aggiuntive oppure riorganizzando il servizio, togliendo attività che si sono rivelate meno utili, come già stiamo facendo per evitare nuovi costi», ha riferito.

Sul fronte della raccolta differenziata, il consigliere Gianluca Gazzano ha annunciato l’inserimento di nuovi contenitori, uno destinato ai piccoli Raee, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e uno per la raccolta dell’olio alimentare esausto. Tra le richieste portate avanti anche quella di installare bidoni dotati di pedale. Sono inoltre previste due isole ecologiche, una delle quali dedicata alle esigenze dei ristoranti.

La convivenza tra attività commerciali e residenti è stata un altro argomento affrontato durante la serata. Alcuni cittadini hanno segnalato problemi legati all’utilizzo dei dehors, con tavoli e sedie che in alcuni casi occupano spazi tali da rendere difficoltoso il passaggio pedonale. È stata inoltre evidenziata la presenza di clienti che parcheggiano in prossimità dei ristoranti, con ulteriori disagi per chi vive nel borgo. La richiesta è quella di trovare un equilibrio tra le esigenze delle attività economiche e il diritto dei residenti a vivere e muoversi liberamente nel centro storico.

Tra le questioni già risolte, invece, quella di via Stella Maris, per la quale i residenti hanno espresso apprezzamento nei confronti dell’amministrazione. Sono inoltre iniziati i lavori di riqualificazione dell’aiuola della statua della Regina Margherita, realizzati con il coinvolgimento di Waldo Scaringella.

Novità anche per quanto riguarda i parcheggi. Con il calo delle presenze turistiche, l’area sterrata sul piazzale del capo destinata ai residenti è stata utilizzata meno, per cui è stata aperta anche a chi non risiede nel borgo. L’amministrazione, però, ha recuperato altri posti auto da destinare ai residenti, compensando così quelli persi nella zona sottostante la Scibretta, che resterà inaccessibile alle auto per preservare la pianta. Novità: un abbonamento a tariffa calmierata per le attività commerciali, al costo di 25 euro al mese per le strisce blu. Potrà sottoscriverlo una sola persona per attività commerciale.

È allo studio anche l’ipotesi di installare una sbarra all’ingresso e all’uscita della zona del Capo, con un sistema che consentirebbe ai residenti di accedere gratuitamente, mentre gli altri utenti sarebbero soggetti al pagamento.

È stato inoltre ricordato l’adeguamento delle tariffe della sosta in centro città, salite a 1,50 euro, mentre a Bordighera Alta e nella zona dell’ospedale il costo resta di 1,20 euro.