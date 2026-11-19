Bordighera. La Città delle Palme si prepara a vivere tre giornate di appuntamenti per ricordare i cento anni dalla morte della Regina Margherita di Savoia, avvenuta proprio a Bordighera nel gennaio del 1926. Profondamente legata alla figura della prima regina d’Italia, la città celebrerà la ricorrenza con un programma che intreccia storia, cultura, musica e gastronomia, coinvolgendo diversi luoghi simbolo della città a partire dalla dimora tanto amata dalla regina.

Il programma entrerà nel vivo domani con un pomeriggio ricco di iniziative. Alle 14.30 è previsto “Un tè con i bambini e la Regina”: un appuntamento dedicato agli alunni delle scuole elementari cittadine, che potranno conoscere più da vicino la storia della Sovrana e visitare la mostra allestita a Villa Regina Margherita.

Alle 17 spazio alla musica con una marcia composta in onore della Regina Margherita ed eseguita dalla Banda musicale di Borghetto San Nicolò. Prevista anche la benedizione della cappella dedicata alla sovrana.

Alle 17.30 i riflettori si accenderanno sull’atteso show cooking di Ernst Knam: il celebre maestro cioccolatiere presenterà la pralina Regina Margherita, una creazione inedita ideata appositamente per il centenario e dedicata alla figura storica della regina.

Alle 18 prenderà il via la conferenza con la storica Gisella Merello, autrice del volume dedicato alla presenza della Sovrana a Bordighera. Un’occasione per approfondire il rapporto tra Margherita di Savoia e la città, attraverso la sua storia e gli anni trascorsi nella villa sulla Romana. A seguire sarà possibile visitare la mostra.

Le celebrazioni saranno seguite anche in diretta a partire dalle 17, con collegamento da Palazzo del Parco, permettendo così a tutti di assistere ai diversi momenti del pomeriggio anche a distanza. Le iniziative organizzate all’interno della villa, infatti, sono necessariamente a numero chiuso a causa della mancanza delle certificazioni antincendio dell’edificio. Una condizione che, al momento, non consente di utilizzare la struttura per manifestazioni aperte al pubblico senza limitazioni.

La giornata di sabato 21 novembre avrà invece un’atmosfera decisamente diversa, con «Il Ballo della Regina», l’aperitivo organizzato a Villa Regina Margherita. L’appuntamento, a invito, è fissato alle 19.30 e promette di riportare gli ospiti nelle suggestioni della Belle Époque, tra eleganza, musica e danze d’altri tempi.

La serata sarà accompagnata dalla musica dal vivo di un quartetto d’archi e da un ballo d’epoca, per ricreare le atmosfere dei salotti e delle feste di fine Ottocento e inizio Novecento. Un’occasione per rendere omaggio alla Sovrana anche attraverso il linguaggio della musica e della convivialità, nella cornice della villa che rappresentò la sua residenza bordigotta.

Le iniziative si concluderanno domenica 22 novembre, al teatro Giancarlo Golzi di Palazzo del Parco, con il concerto sinfonico «La musica della Regina» offerto a cittadini e turisti.