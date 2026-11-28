Bordighera. Affrontare attraverso l’ironia e la leggerezza i temi della disabilità e dell’egoismo. È quanto propone «Benvenuta Memole», la commedia brillante scritta da Maura Polito e portata sul palco dalla compagnia teatrale Gli SpacciAttori di Sogni, in programma domenica 29 novembre, alle 17, al teatro Golzi di Palazzo del Parco. L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del comune, è dedicata alla Giornata internazionale delle persone con disabilità. L’ingresso sarà a offerta libera, con l’intero ricavato devoluto all’associazione SPES.

La protagonista, Memole, è al suo primo giorno di lavoro come segretaria in uno studio medico dell’Asl. Tra faldoni da gestire e una spiccata tendenza a combinare guai, la giovane convive con la sindrome di Tourette, che la porta a pronunciare colorite esclamazioni nei momenti di maggiore ansia. A complicare la situazione, un improvviso sciopero dei medici, una sala d’attesa popolata da pazienti tanto eccentrici quanto agguerriti e un padre apprensivo che, nel tentativo di aiutarla, finisce per peggiorare le cose.

Tra gag e colpi di scena, la sala d’attesa diventa una metafora della società contemporanea, un luogo in cui le fragilità si scontrano e l’egoismo può lasciare spazio alla solidarietà e alla comprensione reciproca. Lo spettacolo invita il pubblico a riflettere su quanto l’essere umano possa imparare dal mondo animale.

La supervisione alla regia è affidata a Silvia Villa, le scenografie a Luciano De Stefanis del Teatro della Luna di Vallecrosia, mentre i costumi sono curati da Maura Polito e dalla stessa Villa, con il contributo tecnico di Antonio Arduino e Giuseppe Socratini.

Sul palco Emanuele Arduino, Emilia Serpico, Fabio Vicari, Giuseppe Socratini, Graziella Tufo, Luciano De Stefanis, Mariapina Rebaudo, Matteo Cassini, Maura Polito e Monica Giannini.

SPES Aps (Società Promozione e Solidarietà) è un’associazione di promozione sociale attiva sul territorio intemelio, impegnata nel sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Attraverso progetti di inclusione, laboratori creativi, attività riabilitative e iniziative culturali, opera per abbattere le barriere architettoniche e culturali, favorendo l’autonomia personale, la socializzazione e la partecipazione alla vita della comunità.