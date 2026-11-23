Imperia. Dal 24 novembre al 22 dicembre si possono presentare le domande per accedere al “Bonus Edicole 2026”, la misura nazionale finalizzata a sostenere le imprese che esercitano l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste.

Confesercenti Provinciale di Imperia è pronta con i propri uffici, a disposizione per assistere le imprese interessate, fornendo assistenza, informazioni, verificare i requisiti di accesso.

Il contributo prevede il riconoscimento dell’80% delle spese ammissibili sostenute nel corso del 2025, fino a un massimo di 4.500 euro per impresa, con la possibilità di ottenere ulteriori 500 euro per le edicole che abbiano effettuato consegne a domicilio documentabili di quotidiani e periodici. Tra le spese ammissibili rientrano numerosi costi legati alla gestione dell’attività, tra cui canoni di locazione, IMU, TASI, TARI, Canone Unico Patrimoniale (CUP), utenze elettriche, telefoniche e internet, acquisto o noleggio di registratori di cassa e dispositivi POS, investimenti per la digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico, assicurazioni relative all’attività e servizi di assistenza contabile e fiscale.

Per accedere al beneficio è necessario esercitare l’attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con codice ATECO 47.62.10 quale attività primaria e/o prevalente, non essere sottoposti a procedure di liquidazione e risultare in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali in presenza di personale dipendente.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale Impresa in un giorno, nel periodo compreso tra il 24 novembre e il 22 dicembre 2026.

«Le edicole rappresentano un presidio commerciale e sociale irrinunciabile ed importante per le nostre città e per i piccoli centri della provincia – sottolinea Sergio Scibilia, Presidente Provinciale di Confesercenti Imperia –. Si tratta di attività che negli ultimi anni hanno dovuto affrontare importanti difficoltà economiche e cambiamenti nelle abitudini dei consumatori. Questo contributo costituisce un’opportunità concreta per alleggerire i costi di gestione e sostenere la continuità delle imprese. Come Confesercenti vogliamo essere al fianco degli edicolanti, aiutandoli a poter utilizzare le opportunità disponibili».

Confesercenti Imperia invita pertanto tutte le imprese del settore interessate a contattare tempestivamente i propri uffici, anche in considerazione della finestra temporale limitata per la presentazione delle domande.