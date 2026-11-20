Al centro del tavolo vi è stata la necessità di spostare le attività del circolo per consentire l’avvio e lo svolgimento in sicurezza dei prossimi lavori pubblici che interesseranno la viabilità della zona, nello specifico il collegamento stradale in programma tra via Vesco e via Gavagnin

Sanremo. Un confronto diretto per fare il punto sul futuro dello storico circolo e sulle tempistiche dei cantieri in arrivo nel quartiere. Questa mattina, negli uffici di Palazzo Bellevue, il presidente dell’Acli Flavio di Malta, insieme a una delegazione della Bocciofila di San Martino, ha incontrato l’assessore competente Enza Dedali e la dirigente Linda Peruggi per affrontare il delicato nodo del trasferimento della sede.

Al centro del tavolo vi è stata, infatti, la necessità di spostare le attività del circolo presso i locali delle scuderie di Villa del Sole, nei pressi dello stadio. Una soluzione individuata per consentire l’avvio e lo svolgimento in sicurezza dei prossimi lavori pubblici che interesseranno la viabilità della zona – nello specifico, il collegamento stradale in programma tra via Vesco e via Gavagnin – i quali dovrebbero partire all’inizio del 2027 con l’obiettivo di realizzare una direttrice parallela all’Aurelia e alleggerire il traffico in entrata e in uscita dal centro.

«La sistemazione presso la nostra attuale sede risale al 1958, ed è lì che abbiamo sempre svolto, e svolgiamo tutt’ora, diverse attività sociali.», spiega Di Malta, «Questo incontro è stato voluto per definire quella che è la proposta definitiva, così da poterla portare entro il 29 novembre in assemblea generale per l’approvazione da parte di tutti i nostri soci.»

Durante la riunione, dunque, sono state analizzate le esigenze logistiche del circolo, affinché il passaggio dalla storica sede di San Martino avvenga garantendo continuità alla funzione aggregativa e sportiva che il circolo riveste per l’intero quartiere.

«Ci siamo chiariti sui punti della proposta. Adesso abbiamo gli elementi per portarla in assemblea e valutarla.», prosegue il presidente Flavio Di Malta, «Può essere una proposta interessante. Ci rimane da capire, ma questo non era l’oggetto della riunione di oggi, quelli che saranno, da un lato, i tempi che ci permetteranno di entrare nella nuova sede, e dall’altro, i tempi che ci vengono concessi per continuare le nostre attività che, a oggi, sono programmate almeno fino a febbraio inoltrato. Per questa ragione, aspettiamo di capire la valutazione che faremo con i nostri soci il 29 in assemblea. E se sarà di carattere positivo, andremo ad avviare tutto il progetto per la nuova sede.

Rispetto ai tempi di permanenza nella sede attuale, invece, non abbiamo ancora una definizione, perché fino a che abbiamo delle attività da portare a termine, in particolare con le scuole, che ci raggiungono a piedi, dobbiamo usare il luogo dove siamo ora, perché quello nuovo, per quanto sia nell’area del quartiere, non è vicina ai plessi scolastici, e non è un posto che può essere raggiungibile a piedi dai bambini o dai ragazzi. Probabilmente, questo sarà un limite anche per tanti anziani, per i quali probabilmente dovremo attivare un servizio navetta per portarli fino là. I disagi sicuramente ci sono, perché nella sede attuale ci siamo dal 1958: ci stiamo bene, la sentiamo casa, siamo sulla pista ciclabile, e siamo in uno spazio sicuro e soprattutto ben collegato con il quartiere e con le attività.»

Infine, per quanto concerne l’adeguamento della nuova sede di Villa del Sole, Flavio Di Malta, conclude: «Questo è stato un po’ l’oggetto della discussione di oggi. Se il trasferimento dovrà avvenire in tempi brevi, dovremo sicuramente fare noi dei lavori. Diversamente, se gli interventi necessari dovranno essere effettuati dal Comune, dovremo ovviamente aspettare la fine dei lavori per poterci trasferire. Sicuramente, a oggi, la nuova sede ha bisogno di essere messa a posto, ma se saremo noi a farlo o se sarà il Comune, e in che forma, è ancora tutto da definire, sia per quanto riguarda i dettagli sia, soprattutto, le tempistiche».