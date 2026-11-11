Biodigestore di Colli, Ospedaletti Insieme lancia l’allarme: «I costi non ricadano sulla Tari»

Ospedaletti. I problemi del biodigestore di Colli arrivano anche nel dibattito politico di Ospedaletti. Il gruppo consiliare Ospedaletti Insieme, guidato dall’avvocato Valentina Lugarà, chiede garanzie sulle possibili conseguenze economiche che i ritardi nella realizzazione dell’impianto provinciale di trattamento dei rifiuti potrebbero avere sui Comuni e, in ultima analisi, sulle bollette Tari di famiglie e imprese.

A riaccendere l’attenzione sul progetto sono la revoca definitiva del finanziamento Pnrr da 6,4 milioni di euro, le difficoltà accumulate dal concessionario e il ritardo del cronoprogramma. Una situazione diventata tanto delicata da portare la Provincia di Imperia a contestare formalmente gli inadempimenti e ad assegnare al concessionario un termine per reperire le risorse necessarie e recuperare il terreno perduto.

La posizione ufficiale della Provincia è che la perdita dei fondi europei non comprometta la copertura finanziaria dell’opera, prevista integralmente a carico del concessionario. Il contributo Pnrr avrebbe invece dovuto contribuire ad abbassare le future tariffe di conferimento della frazione organica. Una rassicurazione che non basta però a Ospedaletti Insieme.

«La vicenda del biodigestore di Colli, a Taggia, merita grande attenzione anche da parte del Comune di Ospedaletti», sostiene il gruppo. «La revoca dei 6,4 milioni di euro di finanziamenti Pnrr, i ritardi nella realizzazione dell’impianto e le difficoltà finanziarie del concessionario sollevano interrogativi importanti sul futuro della gestione dei rifiuti nella nostra provincia». Il timore della minoranza riguarda soprattutto ciò che potrebbe accadere qualora l’impianto non entrasse in funzione nei tempi programmati. La provincia imperiese continuerebbe infatti a dipendere dal conferimento dei rifiuti fuori territorio, con i relativi costi di trasporto e trattamento.

«Se l’impianto non entrerà in funzione nei tempi previsti – sottolinea Ospedaletti Insieme – il rischio concreto è quello di dover continuare a conferire i rifiuti fuori provincia, con possibili maggiori costi di smaltimento e trasporto. Costi che potrebbero ricadere sui bilanci delle amministrazioni comunali e, indirettamente, sulle bollette Tari di famiglie e imprese». La partita nelle prossime settimane sarà decisiva. La Provincia ha contestato al concessionario una situazione di inadempimento e il Collegio consultivo tecnico ha riconosciuto le ragioni dell’ente, dando il via libera alla diffida. Il termine indicato è il 18 novembre: in assenza di risposte ritenute sufficienti, sul tavolo resta anche l’ipotesi della risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Proprio per questo la minoranza ospedalettese chiede che il Comune non attenda passivamente l’evoluzione della vicenda. «Come consiglieri comunali di opposizione riteniamo che Ospedaletti non possa restare spettatore di una situazione che potrebbe avere conseguenze economiche anche sul nostro bilancio e sui nostri cittadini».

Quattro le questioni poste dal gruppo: quali conseguenze economiche avrebbero ulteriori ritardi per i Comuni, chi garantirà che eventuali maggiori costi non vengano trasferiti sulla Tari, quali iniziative intenda assumere la Provincia a tutela delle amministrazioni locali e se esista già un piano alternativo nel caso in cui l’impianto di Colli non riuscisse a entrare in funzione secondo le previsioni.

«Non si tratta di alimentare polemiche politiche, ma di prevenire problemi e difendere gli interessi della nostra comunità», puntualizza Ospedaletti Insieme. «I cittadini pagano già abbastanza. Non possiamo permettere che ritardi, inefficienze o eventuali inadempienze si trasformino nell’ennesimo conto a loro carico».

La questione tocca direttamente tutti i Comuni dell’Imperiese. Il biodigestore di Colli era stato infatti concepito come l’opera destinata a chiudere il ciclo provinciale dei rifiuti e a ridurre la dipendenza dagli impianti esterni. Il contratto di concessione era stato sottoscritto nell’aprile 2024 con Waste Recycling Imperia srl e il progetto avrebbe dovuto portare alla realizzazione di un impianto integrato per il trattamento e il recupero dei rifiuti.

Oggi, però, il percorso si trova davanti a uno dei passaggi più critici della sua lunga gestazione. Ed è proprio sulle eventuali ripercussioni di un ulteriore slittamento che Ospedaletti Insieme promette di mantenere alta l’attenzione: «La gestione dei rifiuti deve essere efficiente, sostenibile e trasparente. Ma soprattutto non può diventare un ulteriore peso economico per famiglie, attività commerciali e imprese».