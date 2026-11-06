Bioarchitettura e rigenerazione urbana, a Sanremo un incontro sulle città del futuro

Sanremo. Come rendere le città più vivibili, sostenibili e capaci di affrontare i cambiamenti climatici? Se ne parlerà martedì 10 novembre, alle 17, nello spazio comunale di piazza Cassini 10/11, durante l’incontro «Bioarchitettura e rigenerazione urbana. Abitare la città che cambia», promosso dalla Fondazione Bioarchitettura con il patrocinio del comune di Sanremo, assessorato alla cultura.

Attraverso alcune esperienze legate a Sanremo e al territorio ligure, professionisti e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno su un concetto di sostenibilità che non riguarda soltanto le prestazioni tecniche delle costruzioni, ma anche il rapporto tra ambiente, architettura e qualità della vita.