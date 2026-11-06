Bioarchitettura e rigenerazione urbana, a Sanremo un incontro sulle città del futuro
Alla sede comunale di piazza Cassini un confronto su sostenibilità, spazi pubblici e qualità della vita
Sanremo. Come rendere le città più vivibili, sostenibili e capaci di affrontare i cambiamenti climatici? Se ne parlerà martedì 10 novembre, alle 17, nello spazio comunale di piazza Cassini 10/11, durante l’incontro «Bioarchitettura e rigenerazione urbana. Abitare la città che cambia», promosso dalla Fondazione Bioarchitettura con il patrocinio del comune di Sanremo, assessorato alla cultura.
Al centro dell’appuntamento, aperto al pubblico, la presentazione della rivista «Bioarchitettura – Abitare la Terra», punto di partenza per una riflessione sul futuro dei centri urbani, dalla riqualificazione degli edifici alla valorizzazione degli spazi collettivi.
Attraverso alcune esperienze legate a Sanremo e al territorio ligure, professionisti e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno su un concetto di sostenibilità che non riguarda soltanto le prestazioni tecniche delle costruzioni, ma anche il rapporto tra ambiente, architettura e qualità della vita.
L’iniziativa rientra nelle attività per il trentesimo anniversario della collaborazione tra la Fondazione Bioarchitettura e KEIM, partner ufficiale e sponsor sostenitore dell’ente.
Parteciperanno esponenti dell’amministrazione comunale e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Imperia, insieme ai rappresentanti dell’organizzazione promotrice.